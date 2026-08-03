Samsung Galaxy S27 Pro akıllı telefonunun kamera özellikleri ortaya çıktı

·50·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 Pro akıllı telefonunun kamera özellikleri ortaya çıktı

Güney Koreli Samsung, gelecek yıl tanıtılması beklenen yeni nesil amiral gemileri üzerinde çalışıyor. İnternette Galaxy S27 serisi cihazlar, özellikle Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modelleri hakkında ilk önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Bu değişikliklerin gelecekte kullanıcıların tercihlerini nasıl etkileyeceği ve amiral gemileri arasındaki farkların ne olacağı merak konusu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ETNews tarafından yayımlanan bilgilere göre, gelecek Galaxy S27 Pro ve üst segment Galaxy S27 Ultra modelleri benzer ana ve ultra geniş açılı kameralara sahip olacak. Her iki akıllı telefonun da 200 megapiksel ana sensör ve 50 megapiksel geniş açılı lensle donatılması bekleniyor. Bununla birlikte, cihazların temel fotoğraf özellikleri arasındaki farkın telefoto lenste ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Modeller arasındaki temel farklar

Uzmanların analizlerine göre Galaxy S27 Ultra, gelişmiş özelliklerini koruyarak 5 kat optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel periskop kamerayla donatılacak. Buna karşılık Galaxy S27 Pro sürümünde, 3 kat optik yakınlaştırma işlevine sahip daha sade bir 12 megapiksel telefoto modülünün kullanılması planlanıyor. Bu bilgiler doğrulanırsa Pro ve Ultra modellerinin fotoğraf çekim yetenekleri arasındaki fark, daha önce tahmin edilenden çok daha belirgin olacak.

Sektör gözlemcilerine göre Samsung'un bu adımı atmasının nedeni, uluslararası pazarda mikroçip ve bellek yongası fiyatlarının artması olabilir. Daha pahalı periskop modülüne sahip olmayan bir sürüm sunmak, şirketin yeni akıllı telefon serisinin fiyatını mevcut nesil seviyesinde tutmasına ve fiyatlarda yeni bir sert artışın önüne geçmesine yardımcı olabilir.

Temel modellerin kamera özellikleri

ETNews raporunda serinin giriş seviyesi modelleri Galaxy S27 ve Galaxy S27+'ın kamera özelliklerine de değiniliyor. Buna göre bu temel cihazların kamera sisteminde büyük değişiklikler olmayacak. Kendilerine şu teknik özelliklerin sunulması bekleniyor:

  • 50 megapiksel ana sensörlü kamera
  • 12 megapiksel ultra geniş açılı lens
  • 3 kat optik yakınlaştırma ve 10 megapiksel telefoto modülü
Samsung şu ana kadar gelecek amiral gemisi serisiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yayılan bu ilk bilgiler, teknoloji meraklıları ve analistler arasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Fiyatları istikrarlı tutma ve bileşenleri farklılaştırma stratejisinin gelecekte pazar talebini nasıl etkileyeceği zamanla belli olacak.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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