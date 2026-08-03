Julián Álvarez Atlético antrenmanlarına başladı, Barcelona'nın umutları tükendi

·115·Spor
Julián Álvarez Atlético antrenmanlarına başladı, Barcelona'nın umutları tükendi

Arjantin Milli Takımı'nın forveti Julián Álvarez, Madrid ekibi Atlético'nun teknik heyeti tarafından hazırlanan özel fiziksel hazırlık programına başladı. Marca'nın haberine göre futbolcunun kulübüyle yeniden iletişim kurması, yaz transfer dönemindeki geleceğine ilişkin gerilimin bir miktar azaldığını gösteriyor. Bu gelişmeyi Goal.com bildiriyor .

26 yaşındaki forvetin Dünya Kupası sırasında yeni bir meydan okuma istediğini açıkça belirterek takımdan ayrılma niyetini dile getirdiği biliniyor. Bunun ardından oyuncunun çevresindeki durum gerildi ve Katalan ekibi Barcelona, futbolcuyu başlıca transfer hedefi haline getirdi. Ancak son gelişmeler Katalanların planlarına ciddi bir engel oluşturuyor.

Transfer sorunları ve kulüpler arası anlaşmazlık

Álvarez tatilinin son günlerini geçiriyor olmasına rağmen 1 Ağustos'tan itibaren Atlético tesisleri dışında özel bireysel antrenmanlara başladı. Teknik heyet tarafından hazırlanan bu dokuz günlük fiziksel programın, futbolcunun yeni sezona ideal fiziksel formda dönmesini sağlaması bekleniyor.

Madrid ve Katalan ekipleri arasındaki ilişkiler ise ciddi biçimde kötüleşti. Atlético yönetimi, Barcelona'yı futbolcuyla kulübünün arkasından görüşmekle suçlayarak İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) ve FIFA'ya resmi şikâyette bulundu. Başkent kulübünün CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, mevcut şartlarda Barcelona ile müzakere etmeyeceklerini kesin bir dille vurguladı.

Diego Simeone ve gelecek planları

Kulüpler arasındaki hukuki anlaşmazlıklara rağmen Julián Álvarez ile teknik direktör Diego Simeone arasındaki kişisel ilişki olumlu şekilde devam ediyor. Futbolcu ve teknik direktör, transfer söylentilerinin zirve yaptığı dönemde bile iletişimlerini sürdürdü.

Atlético yönetimi mevcut durumda futbolcudan çok menajerlerini suçlu görüyor. Kulüp yetkilileri Álvarez'e Antoine Griezmann örneğini göstererek Fransız forvetin Barcelona ile yaşanan anlaşmazlıkların ardından taraftarların ve yönetimin güvenini nasıl yeniden kazandığını hatırlattı.

Julián ÁlvarezAtlético MadridBarcelonaLa LigaTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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