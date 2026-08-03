Apple, Birleşik Krallık Hükümeti'nin Şifrelenmiş Veri Talebine Karşı Çıktı

·33·Teknoloji
Apple, Birleşik Krallık Hükümeti'nin Şifrelenmiş Veri Talebine Karşı Çıktı

Financial Times'ın haberine göre Apple, Birleşik Krallık hükümetinin kullanıcıların şifrelenmiş verilerine erişim sağlama yönündeki son talebine karşı resmen hukuki mücadele başlattı. Bu anlaşmazlık, teknoloji devleri ile devlet kurumları arasında kişisel gizlilik ve ulusal güvenlik konularında yeni ve ciddi bir çatışmaya yol açıyor. Bu konuda TechCrunch.com haber veriyor.

Apple'ın, Birleşik Krallık'ta hükümet gözetimiyle ilgili davalara bakan Investigatory Powers Tribunal'a başvurduğu bildirildi. Bunun nedeni, hükümetin geçen yıl yayımladığı gizli bir “teknik kapasite bildirimi” oldu.

Gizli emirler ve şifreleme sorunu

Bu bildirim, hükümetin kullanıcı verilerini, şifrelenmiş olsalar bile ele geçirmesini talep eden gizli ve yasal bir emir niteliğinde. Eleştirmenlere göre böyle bir talep, Apple'ın Advanced Data Protection (ADP) özelliği etkinleştirilmiş bulut yedeklemelerine arka kapı (backdoor) oluşturmasını istemekle eşdeğer.

ADP özelliğinin uçtan uca şifreleme (end-to-end encryption) sağladığını hatırlatalım. Bu özellik sayesinde veriler, müşteriden başka hiç kimse tarafından, Apple'ın kendisi tarafından bile erişilemez. Bu da kullanıcıların mahremiyetini korumada önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

Dava sürecinin geçmişi ve sonuçları

Bu yeni dava, Apple ile Birleşik Krallık hükümeti arasındaki benzer nitelikteki ilk çatışmadan bir yıl sonra başladı. 2025'in başında Londra yetkilileri, Apple'a kullanıcıların şifrelenmiş iCloud yedeklemelerine erişim talep eden gizli bir emir göndermişti. Ancak bu emir, daha sonra Trump yönetiminin müdahalesinin ardından iptal edilmişti.

İlk emrin ardından şirket, Birleşik Krallık'taki kullanıcılar için ADP özelliğini kullanma seçeneğini kaldırarak karşılık vermişti. Bunun ardından hükümet ekim ayında ikinci emri yayımladı ve Apple şu anda tam olarak bu belgeye itiraz ediyor.

Mevcut durum teknoloji sektöründe geniş çapta tartışılıyor. Zira devletlerin kolluk kuvvetlerinin suçla mücadele gerekçesiyle şifrelenmiş verilere erişim anahtarı talep etmesi, kullanıcıların temel haklarını tehdit edebilir. Apple ise TechCrunch'ın yorum talebine henüz yanıt vermedi.

AppleiCloudŞifrelemeSiber GüvenlikBirleşik Krallık
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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