Apple sonunda Siri sesli asistanını güncelledi, ancak nedense bu gelişme heyecan yaratmadı

Apple, birçok kez ertelenen yapay zekâ özelliklerine sahip Siri asistanını temmuz ayında iOS 27 işletim sisteminin genel beta sürümünde kullanıma sundu. ixbt.com'a göre güncellenen sesli asistan nihayet kişisel bağlamı anlama, dünya genelindeki bilgilere dayanarak soruları yanıtlama ve iPhone belleğindeki önemli bilgileri bulma gibi vaat edilen işlevleri tam anlamıyla yerine getirmeye başladı. Buna rağmen bu yenilik, teknoloji dünyasında beklendiği kadar büyük bir heyecan veya yankı uyandırmadı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Geçen aylar ve yıllar boyunca yapay zekâ alanı çok büyük bir hızla gelişti. Günümüzde gelişmiş yapay zekâ araçları yazılım geliştirme, çok aşamalı karmaşık görevleri yerine getirme, insanlarla birlikte bilgisayar kullanma, düşünme, analiz etme ve içerik oluşturma gibi üst düzey yetenekler sunuyor. Yalnızca işlevsel bir sohbet botu veya basit bir asistan olmak artık eskisi gibi büyük bir teknolojik başarı olarak değerlendirilmiyor.

Siri'nin yetenekleri ve yeni özellikleri

Ancak bu, Apple'ın sunduğu yeni Siri'nin faydasız veya değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Şirket, belirlediği hedeflere tamamen ulaştı. Kullanıcılar artık Siri ile doğal bir şekilde, soru-cevap formatında iletişim kurabiliyor. Ayrıca sesli yanıtların hızını ve tonunu değiştirme ayarları da eklendi. İsterseniz asistanla metin üzerinden iletişim kurabilir veya özel uygulama aracılığıyla önceki konuşmaları hatırlayarak çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Güncellenen Siri, sahibinin kişisel bağlamını derinlemesine anlıyor. Nerede saklandığını tam olarak hatırlamadığınız fotoğrafları, e-postaları, kişileri, kısa mesajları veya takvimdeki toplantıları kolayca bulabiliyor. Örneğin, kaydedilen son makbuzu bulmasını istediğinizde asistan nerede olduğunu sormadan hemen bulup gösteriyor. Ayrıca fotoğraf olarak kaydedilmiş ehliyet numarası veya bir web sitesine gitmek için ekran görüntüsü alınmış QR kodu gibi bilgileri de okuyabiliyor.

Günlük görevlerde pratik yardım

Asistan aracılığıyla web sitelerini açma, rota oluşturma, müzik dinleme, fotoğrafları düzenleme, e-posta taslağı hazırlama ve ses kaynaklarını çalıştırma imkânı sunuluyor. Siri artık kullanıcının istediği şarkıyı, podcast'i veya sesli kitabı doğru ve isabetli biçimde uygun uygulamada oynatıyor. Bu basit görünse de daha önce bu konuda sorunlar yaşanıyordu.

Sunulan yetenekler arasında fikirleri tartışma, yeni bir konuyu öğrenme veya buzdolabındaki malzemelere göre yemek tarifi bulma da yer alıyor. Ayrıca sevilen bir grubun konserinin ya da belirli bir etkinliğin ne zaman gerçekleşeceği konuma göre kesin olarak öğrenilebiliyor. Kamera özelliği kullanılarak çevredeki nesneleri incelemek veya restoran hesabını arkadaşlarla paylaşmak da kolaylaştı.