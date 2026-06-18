Computex 2026: Ocypus Değişken Geometrili Soğutma Sistemlerini Tanıttı

Tayvan'da düzenlenen prestijli Computex 2026 fuarında Ocypus markası, bilgisayar tutkunlarını hayran bırakan yeni ürünlerini sergiledi. Şirket sadece geleneksel sıvı soğutma sistemlerini (SST) değil, aynı zamanda kasa içindeki hava akışını dinamik olarak yöneten, mekanik olarak değişken cihazlar da tanıttı. Bu inovasyonların, modern oyun bilgisayarlarının hem verimliliğini hem de görünümünü yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Sunumun en parlak yıldızı Omega L36 Ultra ENG Limited modeli oldu. Bu 360 mm soğutma sistemi sınırlı sayıda, yani sadece 200 adet üretilecek. Cihazın özelliği, işlemci sıcaklığı yükseldiğinde pompa bloğundaki özel "yaprakların" açılarak geometrisini değiştirmesidir. Bu mekanizma, dahili fan ile birlikte sadece işlemciyi değil, çevresindeki VRM radyatörlerini ve RAM modüllerini de ek hava ile besler. ixbt.com verilerine göre, bu özel modelin fiyatı 300 dolar olarak belirlendi.

Soğutma Sistemlerinde Yeni Yaklaşımlar

Şirket, kitlesel pazar için Omega L36 Air ARGB modelini de sunuyor. Fiyatı Ultra versiyonundan iki kat daha ucuz (160 dolar) olsa da yetenekleri az değil. Cihazda 3,5 inçlik bir ekran ve sıcaklığa göre genişleyen hareketli bir çerçeve bulunuyor. Ayrıca Delta L36 Elite ARGB Digital modeli de sergilendi. Ocypus mühendisleri, burada standart OLED ekran yerine holografik efektli aynalı bir yüzey kullanarak cihaza fütüristik bir görünüm kazandırmış.

Bir diğer ilginç seri ise, 3,95 inçlik neredeyse kare şeklindeki ekranlarla donatılmış Sigma L36 EX ve L42 EX modelleridir. Kullanıcılar bu ekranlar aracılığıyla özel yazılımlar yardımıyla sistem parametrelerini, çeşitli animasyonları veya videoları takip edebilirler. 420 mm radyatöre sahip büyük model, yüksek performanslı işlemciler için tasarlanmış olup ısıyı etkili bir şekilde dağıtma kapasitesine sahiptir.

Modern ve Fonksiyonel Kasalar

Delta C40: Ön paneli ahşap süsleme ve metal ızgaradan oluşan kompakt bir model.

Ön paneli ahşap süsleme ve metal ızgaradan oluşan kompakt bir model. Sigma C50 Air ARGB: Eğimli ön camlı dikey bir kasa olup, 5,5 inçlik ayrı bir IPS ekran kurulum imkanı sunuyor.

Eğimli ön camlı dikey bir kasa olup, 5,5 inçlik ayrı bir IPS ekran kurulum imkanı sunuyor. Iota C74 Curve ARGB: Ön ve yan kısımları bütünleşik eğimli camdan yapılmış "akvaryum" tipi bir kasa.

Ocypus, soğutma sistemlerinin yanı sıra üç yeni kasa da tanıttı:

Iota C74 modeli beş adet ARGB fan ile donatılmış olup, köşelerinden biri kesik formda tasarlanmıştır. Bu tasarım, hava akışını doğrudan sistemin merkezine yönlendirmeye hizmet eder. Tüm yeni kasalarda düğmelerin ve portların ön kısma taşınmış olması, bu şık cihazlar genellikle masa üstüne konulduğu için kullanıcılar için kolaylık sağlar.

Bu yenilikler pazara girdiğinde, özellikle e-spor tutkunları ve yüksek performanslı iş istasyonu toplayanlar için ideal olacaktır. Ocypus markasının teknik çözümleri, pazardaki ASUS veya MSI gibi devlerle rekabet edebileceğini gösteriyor.