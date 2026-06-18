Elon Musk'ın şirketi yeni nesil Prufrock MB2 sondaj cihazını devreye aldı

·42·Teknoloji
Elon Musk'ın şirketi yeni nesil Prufrock MB2 sondaj cihazını devreye aldı

Elon Musk tarafından kurulan The Boring Company, en yeni ve geliştirilmiş Prufrock MB2 tünel açma makinesini resmen hizmete sundu. ABD'nin Nashville şehrinde çalışmaya başlayan bu teknolojinin, yeraltı ulaşım sistemlerinin inşa hızını temelden artırması bekleniyor. Yeni nesil cihaz, sadece gücüyle değil, çalışma prensibiyle de önceki versiyonlardan önemli ölçüde ayrılıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin X sosyal ağındaki resmi sayfasında yapılan açıklamaya göre, Prufrock MB2 tüm testlerden başarıyla geçti. Cihazın dakikada 11 devir hızla çalışma kapasitesine sahip olduğu onaylandı. Uzmanlar, bu makinenin geliştirilmesinde önceki MB1 modelinden elde edilen tüm deneyim ve hataların dikkate alındığını, bunun da verimliliği birkaç kat artırdığını belirtiyor.

Geleneksel yöntemlerin terk edilmesi

Geleneksel tünel açma makineleri döngüsel bir rejimde çalışır: Yaklaşık bir buçuk metre kazdıktan sonra dururlar ve tünel duvarlarını güçlendirmek için beton bloklar yerleştirirler. İşte bu duraksamalar, inşaat sürecini yavaşlatan ve maliyetleri artıran temel faktördür. Prufrock MB2 ise toprağı kazarken aynı anda duvar güçlendirme işlemlerini gerçekleştirir, bu da sürecin sürekliliğini sağlar.

Bir diğer önemli nokta ise, bu cihaz için özel başlatma derinlikleri kazılmasına gerek olmamasıdır. Makine basit bir kamyonla sahaya getirilir, gerekli açıyla yere yönlendirilir ve 24 saat içinde çalışmaya başlayabilir. İşlem tamamlandığında, kendi başına yer yüzeyine çıkar ve bir römork yardımıyla bir sonraki hedefe taşınır. Bu da pahalı vinçlere ve karmaşık mühendislik hazırlıklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Tamamen elektrikli ve uzaktan kumandalı

The Boring Company teknolojisi çevresel açıdan da ileri düzeydedir. Prufrock MB2 tamamen elektrik enerjisiyle çalışır, bu da tünel içinde zararlı atıkların birikmesini önler. En önemlisi, makine çalışırken tünel içinde insanların bulunması gerekmez. Tüm süreç, yer yüzeyindeki bir kontrol merkezinden uzaktan yönetilir.

ixbt.com verilerine göre, Nashville şehri şehir genelindeki tünel ağını test etmek için özel bir poligon görevi görecek. Şirketin temel amacı, büyük metropollerdeki trafik sorununu çözmek için yeraltı ulaşımını, yer üstü yollarına gerçek bir alternatif olarak sunmaktır. Plana göre, Ağustos ayında daha da geliştirilmiş Prufrock MB3 modeli de hizmete girecek.

Elon MuskThe Boring CompanyTeknolojiPrufrockİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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