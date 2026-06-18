SanDisk, PS5 için 8 TB kapasiteli SSD'yi 3700 dolardan satışa sundu

·3·Teknoloji
SanDisk, PS5 için 8 TB kapasiteli SSD'yi 3700 dolardan satışa sundu

SanDisk, Sony PlayStation 5 oyun konsolları için özel lisanslı, rekor düzeyde 8 TB kapasiteli yeni bir SSD sürücüsü tanıttı. Ancak cihazın fiyatı birçok kişiyi şaşırttı: Resmi web sitesinde bu depolama aygıtının tavsiye edilen satış fiyatı 3700 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, modern oyun konsollarının kendisinden birkaç kat daha pahalıdır. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda üreticinin çevrimiçi mağazasında bir indirim uygulanıyor ve ürün fiyatı 2960 dolara kadar düşmüş durumda. Buna rağmen, bu tutar hala çok yüksek kabul ediliyor. Karşılaştırmak gerekirse, yakın zamanda tanıtılan ve 2 TB dahili hafızaya sahip olan PS5 Pro konsolu, ABD pazarında yaklaşık 900 dolardan satılıyor. Yani, tek bir SSD sürücüsü fiyatına en az üç veya dört adet en güçlü oyun konsolu satın alınabilir.

Hafıza pazarındaki kriz ve fiyat artışları

ixbt.com verilerine göre, bu kadar yüksek fiyatlar sadece markanın prestijiyle değil, aynı zamanda küresel pazardaki NAND hafıza kıtlığıyla da ilgili. Uzmanlar, depolama aygıtlarının fiyatlarının artmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu eğilim, Nisan ayında Sony konsollarının fiyatlarının artmasına da neden olmuştu.

Silicon Motion Başkan Yardımcısı Nelson Duann, mevcut NAND hafıza açığının "sadece başlangıç" olduğunu belirtti. Onun sözlerine göre, durum 2027 yılına kadar daha da kötüleşebilir. Duann, perakende SSD pazarının fiilen yok olduğunu ve üreticilerin hammadde bulmada büyük zorluklar yaşadığını açıkça ifade etti.

Şu anda büyük kişisel bilgisayar üreticileri bile yeterli miktarda orijinal flash bellek çipi satın alamıyorlar. Birçok şirket, hazır ürünleri satın alıp onları yeniden işlemek zorunda kalıyor. Bu da nihai ürün maliyetinin keskin bir şekilde artmasına yol açıyor.

Özbek oyuncular ve teknoloji meraklıları için de bu haber büyük önem taşıyor. PlayStation 5 oyunlarının boyutları günden güne artarken, ek depolama ihtiyacı yükseliyor. Ancak, SanDisk tarafından sunulan bu premium çözümün fiyatı, sıradan kullanıcılardan ziyade daha çok profesyoneller ve koleksiyonerler için tasarlanmış görünüyor.

Özetle, depolama aygıtları pazarındaki istikrarsızlık, önümüzdeki yıllarda teknolojik cihazların fiyatlarını etkilemeye devam edecektir. SanDisk ve Sony iş birliğiyle geliştirilen bu ürün, şu an için piyasadaki en pahalı ve en yüksek kapasiteli aksesuarlardan biri olmaya devam ediyor.

SanDiskPlayStation 5SSDSonyTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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