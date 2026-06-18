Özbekistan'da Amazon Leo Uydu İnterneti Devreye Alınıyor

Özbekistan dijital teknoloji alanında önemli bir adım atıyor: Ülkede Amazon şirketinin alçak yörünge uyduları aracılığıyla yüksek hızlı internet sağlayan Amazon Leo (Project Kuiper) ağı faaliyete geçecek. Bu proje, cumhuriyetin en uzak bölgelerinde bile istikrarlı ve kaliteli iletişim sağlanmasına hizmet edecek. Ixbt.com haber veriyor.

Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Shermatov'un Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu kapsamında yaptığı açıklamaya göre, bu servisin devreye alınmasına ilişkin anlaşmanın yakın günlerde imzalanması bekleniyor. Bakan, Amazon Leo sisteminin teknik parametreleri ve rekabetçiliği açısından popüler Starlink ağını bile geride bırakabileceğini vurguladı.

Yeni anlaşma imzalandıktan sonra, Özbekistan topraklarında Amazon Leo terminallerinden serbestçe yararlanma imkanı oluşturulacak. Bu durum, özellikle geleneksel fiber optik iletişim hatlarının çekilmesinin zor olduğu dağlık ve çöl bölgeleri ile uzak köyler için büyük önem taşıyor. Böylece, ülkenin her noktasında yüksek hızlı internete erişim imkanı doğacak.

Starlink ile Rekabet ve Teknik Kapasiteler

Amazon şirketi, alçak yörünge (Low Earth Orbit — LEO) sınıfındaki uydularını uzaya fırlatma sürecini hızlandırdı. ixbt.com verilerine göre, yakın zamanda Avrupa'nın Ariane 6 roketi 36 adet Amazon uydusunu başarıyla yörüngeye taşıdı. Şu anda şirketin Florida'daki üssünde yüzlerce hazır cihaz sıradaki uçuşları bekliyor.

Uzmanlara göre, Amazon projesinin Özbekistan pazarına girişi sektörde sağlıklı rekabeti artıracaktır. Bu durum sadece hizmet kalitesinin yükselmesine değil, aynı zamanda nihai tüketiciler için fiyatların düşmesine de zemin hazırlayabilir. Amazon Leo ağının 2026 yılından itibaren tam kapasiteyle çalışması planlanıyor.

Şu anda Özbekistan hükümeti, dijital altyapıyı modernize etmek ve nüfusun tüm kesimleri için bilgi kaynaklarına erişim imkanlarını genişletmek üzerinde çalışıyor. Amazon ile iş birliği, bu stratejik hedeflerin ayrılmaz bir parçası olup ülkenin bölgesel bir IT merkezi olma yönündeki çabalarını destekliyor.

Proje kapsamında şu sonuçlara ulaşılması bekleniyor: