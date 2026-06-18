Samsung Galaxy S27 Amiral Gemisi Beklenen Güncellemeleri Almayabilir

·1·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 Amiral Gemisi Beklenen Güncellemeleri Almayabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecekteki amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde çalışmaya başlamış olsa da, ilk bilgiler birçok kişiyi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Naver yayıncısının tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, baz Galaxy S27 modelinin ekran ve kamera konusunda ciddi değişikliklere sahip olması beklenmiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu aşamada, yeni cihaz için tamamen yeni ekran panelleri veya geliştirilmiş kamera modülleri geliştirildiğine dair hiçbir belirti yok. Bu durum, Galaxy S27'nin kendisinden önceki Galaxy S26 (o da henüz tanıtılmadı) ve hatta daha önceki modellerin teknik özelliklerini miras alabileceği anlamına geliyor. Samsung, son yıllarda ana odağını Ultra versiyonuna kaydırarak, baz modellerde küçük evrimsel değişikliklerle yetiniyor.

Maliyet düşürme stratejisi

Ekranın değişmemesinin arkasında ekonomik nedenler yatıyor olabilir. Bilgilere göre Samsung, kendi Samsung Display biriminin ürünlerinden vazgeçip Çinli BOE şirketi tarafından geliştirilen OLED panellere geçmeyi planlıyor. Bu, her bir panel için yaklaşık 5 dolar tasarruf sağlayacak.

5 dolar küçük bir rakam gibi görünse de, milyonlarca adet satılan amiral gemileri için bu durum şirketin kârı üzerinde önemli bir etki yaratır. Ancak, rakiplerin, özellikle Çinli markaların ekran parlaklığını ve kalitesini hızla artırdığı bir dönemde, kullanıcılar için bu durum teknolojik bir durgunluk olarak algılanabilir.

Hala her şey değişebilir

Şunu belirtmek gerekir ki, Galaxy S27 serisinin resmi tanıtımına hala yaklaşık dokuz ay var. Cihazlar şu an tasarımın ilk aşamasında. Bu süre zarfında Samsung mühendislerinin tedarikçi listesini değiştirmesi veya yeni bileşenler eklemeye karar vermesi muhtemeldir.

Özbekistan pazarında Samsung amiral gemileri her zaman yüksek itibara sahip olmuştur. Eğer baz modelde önemli değişiklikler olmazsa, tüketicilerin ilgisi daha çok Ultra modeline veya geçen yılın ucuzlayan amiral gemilerine kayabilir. Şu an için bu bilgiler resmi olarak onaylanmamış olsa da, içeriden gelen bilgiler Samsung'un muhafazakar yaklaşımının devam edeceğini öngörüyor.

SamsungGalaxy S27Akıllı TelefonTeknolojiOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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