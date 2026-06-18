Waymo Yaklaşık 4000 Robotaksisini Geri Çağırıyor: Otopilot Yol Çalışma Alanlarını Tanıyamadı

·26·Teknoloji
Waymo Yaklaşık 4000 Robotaksisini Geri Çağırıyor: Otopilot Yol Çalışma Alanlarını Tanıyamadı

Alphabet holdingine ait Waymo şirketi, yazılım hataları nedeniyle yaklaşık 4000 sürücüsüz aracını geri çağırdığını duyurdu. Bu karar, robotaksilerin otoyollardaki inşaat ve onarım alanlarında tehlikeli hareket ettiğinin tespit edilmesinin ardından alındı. Şu anda tüm Waymo araçlarının yüksek hızlı yollarda seyretmesi geçici olarak kısıtlanmış durumda. Bunu Techcrunch.com haber veriyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verilerine göre, robotaksiler en az 13 olayda onarım çalışmaları yürütülen ve trafiğe kapatılan yol bölümlerine girmiş. Bu olayların altısı Nisan ayında Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde, kalan yedisi ise Mayıs ayında Kaliforniya'nın San Francisco şehrinde kaydedildi. TechCrunch'ın haberine göre şirket, bu sorunu gidermek için çalışmalar yürütüyor.

Güvenlik Sorunları ve Sistem Hataları

Waymo uzmanlarının tespitine göre, araç yazılımı otoyollardaki diğer tehlikelerden kaçmaya aşırı odaklandığı için yol kenarındaki uyarı işaretlerini ve inşaat alanlarını fark etmedi. Bazı durumlarda robotaksiler, kapalı yol işaretlerine rağmen doğrudan onarım çalışmalarının yürütüldüğü bölgelere girdi.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu Waymo için bu yılki ilk sorun değil. Şirket daha önce şu nedenlerle araçlarını geri çağırmıştı:

  • Su basmış yollarda yanlış hareket etme;
  • Okul otobüsleri çevresinde trafik kurallarını ihlal etme;
  • Düşük hızda elektrik telleri ve telefon direkleriyle çarpışmalar;
  • Şeftali yüklü kamyonlarla ilgili yanlış anlamalar.

Şirket temsilcileri bu geri çağırma işlemini "gönüllü ve önleyici bir tedbir" olarak adlandırıyor. Otoyollarda seyir durdurulmuş olsa da, robotaksiler normal şehir sokaklarında faaliyetlerine devam ediyor. Sadece şiddetli yağış veya sel riski olan zamanlarda hizmet geçici olarak durdurulabilir.

Genişleme ve Gelecek Planları

Şu anda Waymo yazılımı, NHTSA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Konseyi tarafından ciddi şekilde inceleniyor. Ocak ayında bir robotaksinin okul yakınında bir çocuğa çarpmasıyla ilgili olay, bu incelemelerin temel nedeni oldu. Buna rağmen Alphabet, otonom sürüş teknolojisinin insan yönetimindeki araçlardan 13 kat daha güvenli olduğunu ve ciddi yaralanmalı kazaları önemli ölçüde azalttığını vurguluyor.

Waymo, bu yıl faaliyetlerini Londra ve Tokyo dahil olmak üzere dünyanın 20'den fazla şehrine genişletmeyi planlıyordu. Ancak otoyollardaki son sorunlar, otonom sistemlerin hala karmaşık yol koşullarına tam olarak uyum sağlayamadığını gösteriyor. Özbekistan gibi yol altyapısının hızla geliştiği bölgeler için de bu tür teknolojilerin uygulanması, gelecekte güvenlik standartlarının yeniden gözden geçirilmesini gerektirecektir.

WaymoAlphabetRobotaksiOtopilotTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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