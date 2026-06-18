Tek Şarjla Üç Gün: OnePlus N6 Akıllı Telefonun Özellikleri Belli Oldu

Akıllı telefon pazarında kendine yer edinmiş olan OnePlus markası, uygun fiyatlı ve uzun ömürlü yeni modeli OnePlus N6 cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu gadget'ın sadece uygun fiyatıyla değil, aynı zamanda modern akıllı telefonlar için nadir görülen batarya kapasitesiyle de birçok kişinin dikkatini çekmesi bekleniyor. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, OnePlus N6 modeli temel olarak genç kitleye hitap ediyor ve fiyatının yaklaşık 200 dolar civarında olması bekleniyor. Cihazın teknik özelliklerine dair ilk bilgiler Geekbench benchmark veri tabanında halihazırda ortaya çıktı. CPH2955 model numarasıyla kayıtlı akıllı telefon, tek çekirdek testinde 788 puan, çok çekirdek testinde ise 1993 puan toplamayı başardı.

Teknik Özellikler ve Performans

Yeni akıllı telefon MediaTek MT6835 platformunda çalışıyor. Uzmanlara göre bu, Dimensity 6300 veya Dimensity 6100+ işlemcilerinden biri olabilir. Bu chipset amiral gemisi düzeyinde bir güç sunmasa da, günlük görevler ve sosyal medya kullanımı için yeterli kabul ediliyor. Ayrıca, cihazın 6 GB RAM ile donatılacağı onaylandı.

Ünlü insider Abhishek Yadav, OnePlus N6 hakkındaki bilgileri doğrulayarak, cihazın temel avantajının güç tasarrufu sisteminde olduğunu vurguladı. Şirketin kendisi de bu modelde benzeri görülmemiş 8000 mAh kapasiteli bir bataryanın kullanılacağını onayladı. Bu devasa enerji rezervi, akıllı telefonun ortalama yük altında şarj edilmeden en az üç gün boyunca kullanılmasına olanak tanıyor.

Uzun Süreli Dayanıklılık ve Tanıtım

Bir diğer önemli nokta ise, üreticinin bataryanın hizmet ömrüne özel bir vurgu yapmasıdır. Bataryanın 7 yıl boyunca kapasitesini önemli ölçüde kaybetmeden hizmet vereceğinin garanti edildiği belirtiliyor. Bu, modern akıllı telefonlar arasında oldukça yüksek bir göstergedir, çünkü bataryalar genellikle 2-3 yıl sonra güç kaybetmeye başlar.

Özbekistan pazarı için de bu tür cihazlar oldukça günceldir. Fiyat ve kalite dengesi, özellikle uzun süreli şarj kapasitesi, şehirler arası seyahat eden sürücüler, turistler ve sürekli iletişimde kalmak isteyen gençler için ideal olabilir.

OnePlus N6 akıllı telefonun resmi prömiyerinin bu yılın 30 Haziran tarihinde Hindistan'da gerçekleşmesi planlanıyor. Ardından cihazın küresel pazara ve Orta Asya ülkelerine girmesi bekleniyor. Insider Abhishek Yadav daha önce Xiaomi Mi 10T serisindeki akıllı telefonlar hakkında da doğru bilgiler paylaştığı için, bu haberlere olan güven yüksek.