Caviar, iPhone 17 Pro Max için benzersiz manyetik panelleri tanıttı

·24·Teknoloji
Caviar, iPhone 17 Pro Max için benzersiz manyetik panelleri tanıttı

Lüks aksesuar üretimiyle tanınan Caviar markası, iPhone akıllı telefonları için tasarlanan yeni “Genesis” koleksiyonunu görücüye çıkardı. Bu serinin temel özelliği, kullanıcılara cihazın tasarımını saniyeler içinde değiştirme imkanı sunan özel manyetik panellerdir. Bu teknoloji, akıllı telefonu kılıfa sokmaktan daha pratik ve estetik açıdan mükemmel bir çözüm olarak sunuluyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Şirket temsilcileri, yeni koleksiyonun iPhone 17 Pro Max gibi gelecekteki amiral gemileri için uyarlandığını ve kullanıcının tek bir hareketle akıllı telefonunun arka panelini yenileyebileceğini belirtiyor. Bu sadece dış görünüşü değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda cihaza özel bir ayrıcalık katıyor. ixbt.com verilerine göre, koleksiyonda beş farklı tasarıma sahip model yer alıyor.

Benzersiz malzemeler ve tarihi eserler

Koleksiyonun en dikkat çekici ve değerli parçası “Relic” (Yadigâr) modeli oldu. Tasarımındaki V şeklindeki elementin içine gerçek bir tiranozor dişi parçası yerleştirildi. Üreticiler bu cihazı sadece bir teknoloji ürünü değil, bir “çağdaş eser” olarak nitelendiriyor. Bu özel versiyonun fiyatı yaklaşık 299 bin rubleden başlıyor.

Bunun yanı sıra koleksiyonda her biri kendine has karaktere sahip başka lüks modeller de bulunuyor. Örneğin, “Stimulus” modeli siyah timsah derisi ve parlak mücevher emayesinin uyumuyla tasarlandı. Bu tasarım, daha aktif ve ilgi odağı olmayı seven kullanıcılar için hazırlandı.

“Vector” modeli daha ciddi bir tarzda olup siyah titanyum ve deri kaplamadan oluşuyor. “Proteus” modeli gümüş titanyum ve mavi deri kombinasyonunu bünyesinde barındırırken, “Orion” modeli ise altın kaplama titanyum ve mavi emaye yardımıyla uzay boşluğu manzarasını anımsatıyor.

Akıllı telefon pazarındaki yeni trend

Özbekistan pazarında da iPhone kullanıcıları arasında kişiselleştirme ve özel aksesuarlara olan talep oldukça yüksek. Caviar ürünleri kitlesel segmente hitap etmese de, manyetik değiştirilebilir paneller fikri gelecekte diğer aksesuar üreticileri için de yeni bir yol açabilir.

Şu anda bu paneller sadece koruma işlevi görmekle kalmıyor, aynı zamanda akıllı telefonu bir sanat eserine dönüştürüyor. Caviar tarafından sunulan bu çözümün, iPhone tasarımından sıkılan ancak yeni bir cihaz satın almak istemeyen varlıklı kesim için ideal olması bekleniyor.

iPhoneCaviarTeknolojiAkıllı TelefonAksesuar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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