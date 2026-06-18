Rusya 2027 Yılına Kadar Tamamen Yerli ATM'ler Üretmeyi Planlıyor

·13·Teknoloji
Rusya 2027 Yılına Kadar Tamamen Yerli ATM'ler Üretmeyi Planlıyor

Rusya'nın Goznak şirketi, 2027 yılına kadar ülkede tamamen yerli parçalardan oluşan ATM'lerin ortaya çıkacağını duyurdu. Bu proje, ülkenin finans sektöründeki teknolojik egemenliğini sağlama yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haberine göre.

Goznak Genel Müdürü Arkadiy Trachuk'a göre, şu anda ATM'nin en karmaşık parçası olan geri dönüşüm modülü (banknotların orijinalliğini kontrol eden, kabul eden ve veren düğüm) prototip olarak hazırlandı. Bu cihaz ATM'nin "kalbi" olarak kabul ediliyor ve şimdiye kadar ağırlıklı olarak yurt dışından ithal ediliyordu.

Goznak uzmanları, bu yılın sonuna kadar geri dönüşüm modülünün teknik kısmını ve yazılımını tamamen tamamlamayı planlıyor. Ardından cihaz, Rusya Merkez Bankası'nda test edilecek ve ilgili sertifikaların alınma süreci başlayacak.

Teknolojik bağımsızlık ve test aşamaları

Yeni cihaz tüm teknik ekspertizlerden geçtikten sonra, yerli üreticiler tarafından monte edilen ATM gövdelerine yerleştirilecek. Bu süreç sadece mekanik parçaları değil, aynı zamanda banka işlemlerinin güvenliğini sağlayan karmaşık algoritmaları da kapsıyor.

ixbt.com verilerine göre, şu anda Rusya'da üretilen ATM'lerin çoğu hala yabancı parçalara dayanıyor. Yerli geri dönüşüm modülünün oluşturulması ise bu bağımlılığı ortadan kaldırmaya ve üretimi tamamen yerelleştirmeye olanak tanıyacak.

Uzmanlar, bu tür teknolojilerin geliştirilmesinin bankacılık sisteminin istikrarı için son derece kritik olduğunu vurguluyor. Çünkü uluslararası yaptırımlar ve yabancı tedarikçilerin pazardan çekilmesi koşullarında, banka altyapısını korumak için iç kaynakların kullanılması zorunluluğu doğdu.

Proje başarıyla hayata geçirilirse, 2027 yılından itibaren Rus bankaları tamamen yerli teknolojiler temelinde çalışan cihazları kurmaya başlayacak. Bunun da gelecekte ATM servis ve yedek parça tedariki ile ilgili maliyetleri azaltması bekleniyor.

RusyaATMGoznakTeknolojiEkonomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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