Pixi girişimi iMessage için etkileşimli AR karakterleri tanıttı

Dijital iletişim dünyasında çıkartmaların, GIF'lerin ve basit emojilerin dönemi sona eriyor. Pixi girişimi, iMessage kullanıcıları için mesajları etkileşimli bir artırılmış gerçeklik (AR) deneyimine dönüştüren yeni bir iOS uygulaması başlattı. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, birbirlerine sadece metin değil, iPhone kamerası aracılığıyla canlanan AI tabanlı sanal karakterler gönderebilirler. Techcrunch.com'un haberine göre, haber veriyor.

Pixi uygulamasının temel farkı, AR karakterlerinin sadece statik görüntüler değil, çevreyi algılayabilen ve gerçek zamanlı olarak tepki verebilen dijital varlıklar olmasıdır. Örneğin, sanal bir kedi, odada gerçek bir köpek belirdiğinde ona tepki verir. TechCrunch'ın haberine göre, kullanıcı gizliliğini sağlamak amacıyla tüm görsel ve işitsel işlemler doğrudan cihaz üzerinde işlenmektedir.

Yapay Zeka ve AR sentezi

Projenin kurucusu, Apple ve DreamWorks Animation stüdyosunun eski çalışanı Mark Drummond, uygulamanın dijital sohbetlere canlı bir katılım ve samimiyet hissi getirmek için yaratıldığını belirtti. Basit bir doğum günü tebriği yerine, kullanıcı arkadaşına etkileşimli bir hediye olarak sanal bir karakter gönderebilir. Bu da uzaktan bile özgün bir duygusal bağ kurma imkanı sağlar.

Uygulamanın gösterilen versiyonunda, sanal kedinin kullanıcının yüz ifadelerine göre davranışlarını değiştirdiği görüldü. Eğer kullanıcı gülümsüyorsa, karakter bunu fark eder ve performansını tamamlar. Şu anda kullanıcılar için aşağıdaki imkanlar mevcuttur:

Sese ve harekete tepki veren robot ve kedi karakterleri;

Kullanıcıyı kovalayan etkileşimli bir zarf karakteri;

AR ortamında oynanan "tic-tac-toe" ve "whack-a-mole" gibi oyunlar.

Gelecek planları ve markalarla iş birlikleri

Pixi ekibi, gelecekte karakter sayısını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Hedef, büyük stüdyoların, markaların ve bağımsız yaratıcıların kendi karakterlerini yerleştirebileceği açık bir platform oluşturmaktır. Bu yöntemin, yeni film prömiyerlerinde veya ürün tanıtımlarında bir pazarlama aracı olarak kullanılması öngörülüyor. Örneğin, M&Ms markası yeni tadını tam olarak bu tür etkileşimli karakterler aracılığıyla tanıtabilir.

Ayrıca girişim, kullanıcılara kendi kişisel sanal karakterlerini oluşturma imkanı verme üzerinde çalışıyor. Mark Drummond'un sözlerine göre, bu teknoloji eski nesil elektronik tebrik kartlarının yerini alan, modern ve iPhone yeteneklerinden tam olarak yararlanan yeni formatta bir iletişim türüne dönüşecek. Uygulama şu anda App Store'dan indirilebilir durumda.