Honor, Rekor Bataryaya Sahip Honor 600 Smart Akıllı Telefonu Tanıttı

Çinli teknoloji devi Honor, uluslararası pazara yönelik model serisini yeni Honor 600 Smart akıllı telefonu ile genişletti. Bu cihazın temel özelliği, benzeri görülmemiş batarya kapasitesi ve yüksek koruma seviyesine sahip olmasıdır. Yeni model, markanın küresel ürün yelpazesindeki en büyük güç kaynağına sahip akıllı telefon olarak tanımlanıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Honor 600 Smart modeli, 7700 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılmıştır. Üreticinin verilerine göre, bu güç kaynağı cihazın 28 saat boyunca kesintisiz video izlemesine veya farklı senaryolarda 93 saate kadar otonom çalışmasına olanak tanır. Ayrıca akıllı telefon, büyük kapasiteli bataryanın kısa sürede doldurulmasına yardımcı olan 45 W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Dayanıklı Gövde ve Yüksek Koruma

Akıllı telefon sadece bataryasıyla değil, aynı zamanda dayanıklılığıyla da öne çıkıyor. Honor mühendisleri, cihazın gövdesini 2,5 metre yükseklikten sert bir yüzeye düşmelere dayanacak şekilde tasarladı. Ayrıca, IP68 standardında toz ve suya karşı korumalı olan cihaz, 1,5 metre derinlikteki suyun altında 30 dakika boyunca kalabiliyor.

Teknik açıdan Honor 600 Smart, orta segment cihazlar kategorisine giriyor. 1592 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6,87 inç IPS ekranla donatılmıştır. Cihazın içerisinde 5G ağlarını destekleyen Snapdragon 4 Gen 4 chipseti yer alıyor. Bu da kullanıcılara modern iletişim hızlarından tam olarak yararlanma imkanı sunuyor.

Bellek tarafında akıllı telefon, 4 GB RAM (RAM Turbo teknolojisi ile genişletme imkanıyla) ve 128 GB dahili hafızaya sahip. ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, ana kamera 50 megapiksellik bir sensörden oluşuyor, ancak ek modüller hakkındaki detaylı bilgiler henüz açıklanmadı.

Yapay Zeka ve Multimedya Özellikleri

Modern trendlere uygun olarak Honor 600 Smart'ın gövdesine, yapay zeka (AI) fonksiyonlarını hızlıca çağırmak için özel bir düğme yerleştirildi. Ayrıca cihaz stereo hoparlörlerle donatılmış olup, özel bir mod aracılığıyla ses seviyesi yüzde 400'e kadar artırılabiliyor. Bu özellik, gürültülü ortamlarda video izlerken veya müzik dinlerken oldukça kullanışlıdır.

Yeni model şu anda Honor France resmi web sitesinde "yakında satışta" statüsüyle yer aldı. Akıllı telefon siyah ve gümüş renk seçenekleriyle sunuluyor. Cihazın resmi fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, dayanıklılığı ve uzun pil ömrüyle, mobil iletişim ve otonominin önemli olduğu pazarlarda büyük ilgi görmesi bekleniyor.