Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni sefer: Mürettebat üyeleri final sınavına giriyor

·17·Teknoloji
Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni sefer: Mürettebat üyeleri final sınavına giriyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapılacak bir sonraki uzun süreli seferin fırlatılmasından önce, hazırlıkların en kritik aşaması başladı. Kozmonotlar ve astronotlar, Rusya'daki Eğitim Merkezi'nde "Soyuz" gemisi ve istasyonun Rus segmenti simülatörlerinde kapsamlı sınav eğitimleri gerçekleştiriyor. Bu süreç, mürettebatın gerçek uçuş koşullarına ne kadar hazır olduğunu belirleyen belirleyici bir testtir. Ixbt.com haber veriyor.

Ana mürettebatta "Roskosmos" kozmonotları Petr Dubrov ve Anna Kikina ile NASA astronotu Anil Menon yer alıyor. İki gün sürecek bu eğitimler sırasında uzmanların sadece standart uçuş prosedürlerini değil, aynı zamanda beklenmedik acil durumları giderme becerilerini de sergilemeleri gerekiyor. Sistem, yapay olarak teknik arızalar ve uçuş sistemlerinde bozulmalar yaratarak ekibin stres altında çalışma yeteneğini test ediyor.

Karmaşık senaryolar ve yedek mürettebat hazırlığı

Yedek mürettebat grubu da geride kalmıyor. Dmitriy Petelin, Konstantin Borisov ve NASA temsilcisi Denise Burnham, "Soyuz" taşıma gemisi simülatöründe kalkıştan istasyona kenetlenmeye ve acil Dünya'ya dönüşe kadar uçuşun tüm aşamalarını çalışıyorlar. ixbt.com'un bildirdiğine göre, bu aşamada yapılacak bir hata, mürettebatın uçuşla ilişiğinin kesilmesine neden olabilir.

Sınavlar sırasında temel odak noktası ekip dayanışmasıdır. Uzay koşullarında zaman kısıtlıdır ve herhangi bir ekipman arızası hayati risk oluşturabilir. Bu nedenle simülasyonlar maksimum düzeyde gerçekçi hale getirilmiş olup, kozmonotların her hareketi sıkı denetim altındadır.

Bilimsel program: Robotlar ve biyolojik araştırmalar

Gelecekteki sefer, sadece istasyonun işletilmesini sağlamayı değil, aynı zamanda bir dizi önemli bilimsel deney gerçekleştirmeyi de hedefliyor. Mürettebat üyeleri, uçuş öncesinde şu temel projeleri sundular:

  • “Gazoanalizator-FS” — istasyon içindeki atmosfer bileşimini kontrol eden ve solunum ortamının güvenliğini sağlayan sistem;
  • “Teledroid” — açık uzayda ve yörünge koşullarında operasyonlar gerçekleştirmek için tasarlanmış antropomorf (insansı) robotik sistemlerle çalışma;
  • “Sitomexanarium” — drosophila sineklerinin gelişimini inceleyerek uzay faktörlerinin canlı organizmalar üzerindeki etkisini analiz eden biyomedikal deney.
Bu araştırmaların sonuçları, gelecekteki uzun mesafeli uzay uçuşları, özellikle Mars veya Ay görevleri için tıbbi ve teknik temel oluşturacaktır. Özellikle robotik alanındaki testler, insan hayatı için tehlikeli olan dış uzay çalışmalarının otomatikleştirilmesinde önemli bir adımdır.

Final sınav eğitimlerinin başarıyla tamamlanması, mürettebatın uzaya uçuş için resmi izin alması anlamına geliyor. Bu aşamada edinilen bilgi ve beceriler, yörüngedeki gerçek durumlarda her türlü zorluğun üstesinden gelmenin tek garantisidir.

UzayISSRoskosmosNASATeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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