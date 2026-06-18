Çin deniz üstü rüzgar enerjisinde dünya lideri oldu

Çin, küresel yenilenebilir enerji kaynakları pazarındaki hakimiyetini pekiştirmeye devam ediyor. Son verilere göre ülke, deniz üstü rüzgar enerjisi alanında sadece en büyük kapasiteye sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel büyümenin temel itici gücü haline geldi. Günümüzde dünyadaki toplam deniz üstü rüzgar santrallerinin yarısından fazlası Çin'e ait. Ixbt.com haber veriyor.

CCTV Finance'in mydrivers kaynağına dayanarak bildirdiğine göre, 2025 sonu itibarıyla dünya genelinde şebekeye bağlı deniz üstü rüzgar santrallerinin toplam kapasitesi 92,475 milyon kilowatt oldu. Bu devasa rakamın %56'sı, yani 52,042 milyon kilowatt, Çin topraklarındaki tesisler tarafından üretiliyor. Böylece Pekin, 2021'de Birleşik Krallık'ı geride bıraktığından beri dünya sıralamasında birinci sırayı kimseye kaptırmadı.

Geçtiğimiz yıl boyunca küresel ölçekte devreye alınan yeni kapasite miktarı 9,252 milyon kilowatt'a ulaştı ki bu da önceki yıla göre %16'lık bir artış anlamına geliyor. Dikkat çekici olan şu ki, bu yeni kapasitenin yaklaşık %80'i — tam olarak 7,192 milyon kilowatt — Çin pazarında kuruldu. Bu gösterge, ülkenin sekiz yıldır üst üste yeni kurulumlarda dünya lideri olduğunu teyit ediyor.

Teknolojik üstünlük ve stratejik hedefler

Çin'in bu alandaki başarısı sadece bir tesadüf değil, uzun vadeli bir devlet stratejisinin ve teknolojik inovasyonlara yapılan yatırımların sonucudur. Deniz üstü rüzgar türbinleri, okyanuslarda rüzgar hızının daha yüksek ve istikrarlı olması nedeniyle karadakilere göre daha verimli kabul edilir. Çin, doğu kıyılarındaki geniş suları verimli kullanarak yeşil ekonomiye geçişi hızlandırıyor.

Uzmanlara göre, Çin'in bu alandaki faaliyetleri küresel enerji piyasasındaki fiyatların düşmesine de hizmet ediyor. Seri üretim ve yeni teknolojilerin uygulanmasıyla türbin maliyetleri düşüyor, bu da rüzgar enerjisini diğer ülkeler için daha cazip hale getiriyor. Şu anda Çinli şirketler sadece kendi ülkelerinde değil, uluslararası projelerde de ana yüklenici olarak yer almaya başladılar.

Özbekistan gibi denize kıyısı olmayan ülkeler için Çin'in bu deneyimi, karasal rüzgar enerjisinin geliştirilmesinde önemli bir örnek olabilir. Orta Asya bölgesinde, özellikle Karakalpakistan ve Navoi bölgelerinde rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek değerlendirilmekte ve bu projelerde Çin teknolojilerinden yaygın olarak faydalanılmaktadır. Gelecekte, yenilenebilir enerji payını artırarak ekolojik sorunları çözmek ve enerji güvenliğini sağlamak öncelikli görev olmaya devam edecektir.