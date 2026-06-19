Kanada'da Buza Dayanıklı Benzersiz Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Geliştirildi

·12·Teknoloji
Kanada'da Buza Dayanıklı Benzersiz Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Geliştirildi

Kanadalı araştırmacılar, aşırı soğuk koşullarda ve donan su havzalarında bile kesintisiz çalışabilen sıra dışı bir yüzer güneş enerjisi santrali geliştirdi. Bu teknoloji, yenilenebilir enerji kaynaklarının en kuzey bölgelerde bile etkili bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Geleneksel yüzer güneş panelleri için kış mevsimindeki buz tabakası en büyük risk olarak kabul edilir. Buzun genleşmesi ve hareketi, plastik platformları hızla kullanılmaz hale getirebilir. Kanadalı mühendisler bu sorunu çözmek için su geçirmez esnek köpük malzeme (polistiren) ve hava kabarcıkları sistemi kullandılar.

Buz önleyici kabarcık teknolojisi

Sistemin temeli, su tabanına yerleştirilen bir aerasyon pompasıdır. ixbt.com verilerine göre, pompa su tabanına hava pompalar ve yükselen kabarcıklar suyun altındaki sıcak katmanları yukarı taşır. Sonuç olarak, şiddetli soğuklarda bile santral çevresinde donmayan açık bir su alanı korunur.

Ontario eyaletinde yapılan testler, pompanın çalışması için harcanan enerjinin çok düşük olduğunu gösterdi; bu miktar, panellerin ürettiği toplam gücün yalnızca yüzde 0,02'sini oluşturuyor. Deney düzeneği bir yıl boyunca 7,7 MW·saat elektrik enerjisi üretmeyi başardı.

Yeni tasarım sadece dayanıklılığıyla değil, aynı zamanda verimliliğiyle de öne çıkıyor. Araştırmacıların hesaplamalarına göre, bu sistemin verimliliği geleneksel yüzer platformlara göre yüzde 2,7 daha yüksek. Bu durum, panellerin suyla yakın teması ve doğal soğutma ile açıklanıyor.

Su tasarrufu ve gelecek perspektifleri

Elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra, bu teknoloji ekolojik açıdan da faydalıdır. Paneller, su yüzeyini güneş ışığı ve rüzgardan koruyarak buharlaşmayı önemli ölçüde azaltır. Bilim insanları, küçük bir havuz yüzeyinin yarısını bu panellerle kaplayarak her yıl yüzlerce metreküp suyun korunabileceğini belirtiyor.

Özbekistan gibi iklimi keskin değişimler gösteren ve su kaynakları sınırlı olan bölgeler için de bu tür teknolojiler gelecekte kritik olabilir. Özellikle kışın donan su rezervuarlarından elektrik enerjisi elde etmede ve yazın buharlaşmayı önlemede bu çözüm faydalı olacaktır.

Şu anda projenin bir sonraki aşaması planlanıyor. Araştırmacılar, teknolojiyi daha büyük su havzalarında ve ticari tesislerde test etmeyi hedefliyor. Testler başarıyla tamamlanırsa, kuzey ülkelerinde güneş enerjisi kullanımının kapsamının hızla genişlemesi bekleniyor.

TeknolojiGüneş EnerjisiKanadaİnovasyonEkoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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