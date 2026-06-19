Boeing Uzayda Kuantum Ağı Kurma Yolunda Önemli Bir Testi Başarıyla Tamamladı

Havacılık ve uzay teknolojileri devi Boeing, kuantum iletişim sistemlerini yeni bir aşamaya taşıyan Q4S (Quantum 4 Satellite) projesinin yer testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu teknoloji, gelecekte tüm dünyayı kapsayan ultra güvenli bir kuantum interneti ve küresel hesaplama ağlarının oluşturulmasında temel teşkil edecek. Testler sonucunda, kuantum "dolanıklık aktarımı" mekanizmasının yüksek hassasiyetle çalıştığı kanıtlandı. Ixbt.com haber veriyor.

Kuantum dolanıklığı, iki fotonun mesafeden bağımsız olarak birbirine organik olarak bağlı kalması olayıdır. Ancak mesafe arttıkça bu bağ zayıflar, bu da yer tabanlı fiber optik hatlar üzerinden küresel bir ağ kurulmasını engeller. Boeing mühendislerinin önerdiği Q4S sistemi, tam olarak bu sorunu uydular aracılığıyla çözmeyi amaçlıyor. ixbt.com verilerine göre, yeni cihaz aynı anda dört dolanık foton üretebiliyor.

Kuantum Teknolojilerinde Yeni Bir Çağ

Mevcut kuantum iletişim projeleri temel olarak iki nokta arasındaki doğrudan bağlantıya dayanıyor. Boeing'in yaklaşımı ise daha karmaşık: iki ayrı foton çiftini tek bir ağda birleştirme imkanı sağlıyor. Eğer bu teknoloji uzay koşullarında kendini kanıtlarsa; dağıtık kuantum hesaplamaları, hacklenemez iletişim kanalları ve yeni nesil navigasyon sistemleri için temel oluşturacak.

Böylesine karmaşık bir donanım yaratmak, mühendislerin önüne devasa görevler çıkardı. Normalde kuantum deneyleri için laboratuvarlarda çok büyük hacimli, hassas ve yüksek enerji gerektiren ekipmanlar kullanılır. Boeing uzmanları ise tüm sistemi bir uydunun faydalı yüküne sığacak kadar küçültmeyi ve onu uzayın ağır koşullarına adapte etmeyi başardı.

2027 Görevi ve Gelecek Planları

Boeing Quantum Systems biriminin baş bilim insanı Jay Lowell, en zor aşamanın cihazın ağırlığı, hacmi ve enerji tüketimine getirilen katı sınırlamalar dahilinde kuantum hassasiyetini korumak olduğunu belirtti. Yapılan yeterlilik testleri, Q4S sisteminin uzaya fırlatma sırasındaki güçlü titreşimlere ve yüklere, ayrıca yörüngedeki uzun süreli faaliyete hazır olduğunu gösterdi.

Plana göre Q4S görevi 2027 yılında başlayacak. Uydu, güneşle senkronize bir yörüngeye yerleştirilecek; bu da cihazın kesintisiz enerji sağlaması için yeterli güneş ışığı almasına olanak tanıyacak. Bir yıl sürecek olan bu demonstrasyon görevi başarıyla tamamlanırsa, insanlık küresel kuantum altyapısını kurmaya bir adım daha yaklaşmış olacak.

Özbekistan gibi teknolojik gelişme hedefleyen ülkeler için bu tür yenilikler stratejik öneme sahip. Gelecekte kuantum ağlarının bankacılık sistemi, devlet güvenliği ve bilimsel araştırmalar alanında tamamen yeni güvenlik standartları getirmesi bekleniyor.