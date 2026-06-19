Elastic, DeductiveAI Startup'ını 85 Milyon Dolara Satın Alıyor

Veri arama ve analiz alanında dünya liderlerinden biri olan Elastic, AI yardımıyla yazılımdaki hataları tespit eden DeductiveAI startup'ını satın almak için anlaşmaya vardı. TechCrunch'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu işlemin değeri 85 milyon dolara kadar değerlendiriliyor. Bu adım, büyük teknoloji şirketlerinin ürünlerine ajan tabanlı AI teknolojilerini entegre etme trendinin güçlendiğini gösteriyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

2023 yılında kurulan DeductiveAI, kısa sürede yazılım mühendisliği alanında kendine yer edindi. Geçen yılın Kasım ayında startup; CRV, Databricks Ventures ve diğer yatırımcılardan 7,5 milyon dolar yatırım almıştı. O dönemde şirketin değeri 33 milyon dolar olarak belirlenmişken, bir yıl geçmeden değerinin yaklaşık üç katına çıkması, sektöre olan yüksek ilgiyi gösteriyor.

AI SRE: Sistemlerin Otomatik Kurtarma Dönemi

DeductiveAI'nin faaliyet gösterdiği alan AI SRE (AI tabanlı sistem güvenilirliği mühendisliği) olarak adlandırılır. Günümüzde AI tarafından yazılan kod miktarı hızla arttığı için, bu kodlardaki hataları manuel olarak kontrol etmek imkansız hale geliyor. DeductiveAI teknolojisi, hataları otomatik olarak bulup çözüm önerileri sunar. Bu da mühendislerin zamanlarını sadece arızaları gidermeye değil, yeni ürünler geliştirmeye ayırmalarına olanak tanır.

Elastic, Elasticsearch arama sistemi ve analiz araçlarıyla tanınmaktadır. Şirketin gözlemlenebilirlik (observability) yazılımları, mühendislerin sistemleri izlemesine ve güvenlik tehditlerini tespit etmesine yardımcı olur. DeductiveAI teknolojisinin entegrasyonu, Elastic platformuna gerçek zamanlı olarak arızaları otomatik çözme fonksiyonu ekleyecektir.

Startup kurucuları Rakesh Kothari ve Sameer Agarwal, sektörde geniş deneyime sahip uzmanlardır. Kothari daha önce ThoughtSpot şirketinde mühendislikten sorumlu başkan yardımcısıyken, Agarwal Apache Software Foundation ve Meta gibi devlerde görev yapmıştır. Ayrıca, kendisi Databricks şirketinin kurucu mühendislerinden biridir.

Pazardaki Rekabet ve Beklentiler

DeductiveAI'nin yıllık geliri yaklaşık 1 milyon dolar olsa da, pazarda Resolve AI gibi büyük rakiplerle karşı karşıya kalıyor. Bilgi için, Resolve AI yakın zamanda 1,5 milyar dolar değerleme ile değerlendirilmişti. Buna rağmen, Elastic için bu satın alma, kendi ekosistemini daha akıllı ve otonom hale getirme yolunda stratejik bir zafer olarak kabul ediliyor.

Bu anlaşma, Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlardaki geliştiriciler ve IT şirketleri için de önemli bir sinyaldir. AI sadece kod yazımında değil, aynı zamanda sistemlerin istikrarlı çalışmasını sağlamada da temel bir araç haline geliyor. Elastic gibi platformları kullanan yerel uzmanların, yakında daha gelişmiş ve otomatik analiz araçlarına sahip olmaları bekleniyor.