Elastic, DeductiveAI Startup'ını 85 Milyon Dolara Satın Alıyor

·21·Teknoloji
Elastic, DeductiveAI Startup'ını 85 Milyon Dolara Satın Alıyor

Veri arama ve analiz alanında dünya liderlerinden biri olan Elastic, AI yardımıyla yazılımdaki hataları tespit eden DeductiveAI startup'ını satın almak için anlaşmaya vardı. TechCrunch'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu işlemin değeri 85 milyon dolara kadar değerlendiriliyor. Bu adım, büyük teknoloji şirketlerinin ürünlerine ajan tabanlı AI teknolojilerini entegre etme trendinin güçlendiğini gösteriyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

2023 yılında kurulan DeductiveAI, kısa sürede yazılım mühendisliği alanında kendine yer edindi. Geçen yılın Kasım ayında startup; CRV, Databricks Ventures ve diğer yatırımcılardan 7,5 milyon dolar yatırım almıştı. O dönemde şirketin değeri 33 milyon dolar olarak belirlenmişken, bir yıl geçmeden değerinin yaklaşık üç katına çıkması, sektöre olan yüksek ilgiyi gösteriyor.

AI SRE: Sistemlerin Otomatik Kurtarma Dönemi

DeductiveAI'nin faaliyet gösterdiği alan AI SRE (AI tabanlı sistem güvenilirliği mühendisliği) olarak adlandırılır. Günümüzde AI tarafından yazılan kod miktarı hızla arttığı için, bu kodlardaki hataları manuel olarak kontrol etmek imkansız hale geliyor. DeductiveAI teknolojisi, hataları otomatik olarak bulup çözüm önerileri sunar. Bu da mühendislerin zamanlarını sadece arızaları gidermeye değil, yeni ürünler geliştirmeye ayırmalarına olanak tanır.

Elastic, Elasticsearch arama sistemi ve analiz araçlarıyla tanınmaktadır. Şirketin gözlemlenebilirlik (observability) yazılımları, mühendislerin sistemleri izlemesine ve güvenlik tehditlerini tespit etmesine yardımcı olur. DeductiveAI teknolojisinin entegrasyonu, Elastic platformuna gerçek zamanlı olarak arızaları otomatik çözme fonksiyonu ekleyecektir.

Startup kurucuları Rakesh Kothari ve Sameer Agarwal, sektörde geniş deneyime sahip uzmanlardır. Kothari daha önce ThoughtSpot şirketinde mühendislikten sorumlu başkan yardımcısıyken, Agarwal Apache Software Foundation ve Meta gibi devlerde görev yapmıştır. Ayrıca, kendisi Databricks şirketinin kurucu mühendislerinden biridir.

Pazardaki Rekabet ve Beklentiler

DeductiveAI'nin yıllık geliri yaklaşık 1 milyon dolar olsa da, pazarda Resolve AI gibi büyük rakiplerle karşı karşıya kalıyor. Bilgi için, Resolve AI yakın zamanda 1,5 milyar dolar değerleme ile değerlendirilmişti. Buna rağmen, Elastic için bu satın alma, kendi ekosistemini daha akıllı ve otonom hale getirme yolunda stratejik bir zafer olarak kabul ediliyor.

Bu anlaşma, Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlardaki geliştiriciler ve IT şirketleri için de önemli bir sinyaldir. AI sadece kod yazımında değil, aynı zamanda sistemlerin istikrarlı çalışmasını sağlamada da temel bir araç haline geliyor. Elastic gibi platformları kullanan yerel uzmanların, yakında daha gelişmiş ve otomatik analiz araçlarına sahip olmaları bekleniyor.

ElasticDeductiveAIYapay ZekaStartupTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hindistan'da Telegram Engellemesi VPN ve Alternatif Mesajlaşma Uygulamalarına Talebi ArtırdıHindistan'da Telegram Engellemesi VPN ve Alternatif Mesajlaşma Uygulamalarına Talebi ArtırdıBugün, 06:26Boeing Uzayda Kuantum Ağı Kurma Yolunda Önemli Bir Testi Başarıyla TamamladıBoeing Uzayda Kuantum Ağı Kurma Yolunda Önemli Bir Testi Başarıyla TamamladıBugün, 05:25Apple ve Intel İş Birliği: ABD Teknoloji Endüstrisinde Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?Apple ve Intel İş Birliği: ABD Teknoloji Endüstrisinde Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?Bugün, 04:55Bosch İlk Kez Elektrik Bisikletler İçin Tekerlek İçi Motor TanıttıBosch İlk Kez Elektrik Bisikletler İçin Tekerlek İçi Motor TanıttıBugün, 04:29İşlemciler İçeriden Soğutuluyor: Güney Kore'de Devrim Niteliğinde Teknoloji Geliştirildiİşlemciler İçeriden Soğutuluyor: Güney Kore'de Devrim Niteliğinde Teknoloji GeliştirildiBugün, 03:52Anthropic'in Claude Modeli Robot Kontrolünde İnsanları Geride BıraktıAnthropic'in Claude Modeli Robot Kontrolünde İnsanları Geride BıraktıBugün, 03:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı