Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarı Rekor Şekilde Büyüyor: Samsung ve Xiaomi Liderlikte

·1·Teknoloji
Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarı Rekor Şekilde Büyüyor: Samsung ve Xiaomi Liderlikte

Akıllı telefon pazarında yeni bir dönem başlıyor: Kullanıcılar, geleneksel monoblok cihazlardan ziyade katlanabilir (foldable) formatta gadget'lara daha fazla ilgi gösteriyor. Rusya pazarında yapılan son analizler, son dört yıl içinde bu segmentteki satış hacminin neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor. Bu eğilim sadece komşu ülkelerde değil, tüm BDT bölgesi ve dolayısıyla Özbekistan akıllı telefon pazarında da belirgin bir şekilde görülüyor. Ixbt.com haber veriyor.

MTS şirketinin açıkladığı verilere göre, 2026 yılının ilk beş ayında tüketiciler tarafından 42 binden fazla katlanabilir cihaz satın alındı. Bu rakam, bu formattaki gadget'ların satışa sunulmasından beri kaydedilen en yüksek rekor sonuçtur. Toplam satış cirosu ise 3,9 milyar rubleye ulaşarak sektör uzmanlarını şaşırtıyor.

Satış Dinamikleri ve Büyüme Hızları

Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2022 yılının aynı döneminde katlanabilir akıllı telefon satışları sadece 24 bin adetti. Dört yıl içinde talebin bu denli keskin artışı, teknolojinin güvenilirliğinin artması ve fiyatların nispeten stabilize olmasıyla açıklanıyor. 2024 yılına göre büyüme yüzde 50, geçtiğimiz 2025 yılına göre ise yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Uzmanlara göre, katlanabilir akıllı telefonlar artık sadece pahalı bir oyuncak veya deneysel bir gadget değil, günlük hayatta kullanışlı bir iş aracına dönüştü. Ekran boyutunun büyüklüğü, çoklu görev (multitasking) modu ve kompakt format, kullanıcılar için temel seçim kriteri haline geliyor.

En Popüler Modeller ve Fiyatlar

Şu anda pazarda aşağıdaki modeller en çok satan cihazlar listesinde liderlik ediyor:

Analizler, katlanabilir akıllı telefonların ortalama fiyatının şu anda 92,6 bin ruble civarında şekillendiğini gösteriyor. Bu fiyat geleneksel akıllı telefonlardan daha yüksek olsa da, kullanıcılar yenilikçi bir deneyim için ek ücret ödemeye hazır olduklarını kanıtlıyorlar.

Özbekistan pazarında da Samsung ve Xiaomi markalarının katlanabilir modelleri resmi mağazalarda ve teknoloji marketlerinde geniş yer bulmuş durumda. Rusya'daki büyüme eğilimi bölgemizde de gözlemleniyor, çünkü premium segment temsilcileri Fold ve Flip formatındaki cihazları giderek daha fazla tercih ediyor. Gelecekte Apple gibi diğer büyük şirketlerin de bu pazara girmesiyle rekabetin daha da artması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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