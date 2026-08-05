Konumu belirleyen ve tarihi ortaya çıkaran Wrinkles uygulaması tanıtıldı

·40·Teknoloji
Konumu belirleyen ve tarihi ortaya çıkaran Wrinkles uygulaması tanıtıldı

Günümüz teknolojileri, günlük hayatımızı daha da zenginleştirmeye hizmet ediyor. Kullanıcının bulunduğu konumu belirleyip çevresindeki yerler hakkında ilgi çekici hikâyeler anlatan Wrinkles adlı yeni bir mobil uygulama geliştirildi. iOS ve Android platformlarında kullanılabilen bu yapay zekâ destekli sesli rehber, kullanıcıların akıllı telefon ekranına bakmadan çevrenin tarihini keşfetmesini sağlıyor. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre uygulama, seyahat etmeyi seven eski okul arkadaşları David Stemler ve Ryan Hanson tarafından kuruldu. Fikir, Stemler'in British Museum'u ziyaret etmesiyle ortaya çıktı. Müzenin resmî uygulamasını kullanırken duvarlardaki numaraları telefon ekranındaki listelerle karşılaştırmaktan yorulduğunu fark etti. Bunun üzerine havaalanından Hanson'ı aradı ve cep telefonları kullanıcının nerede olduğunu kesin olarak biliyorsa, çevrenin neden kendiliğinden hikâye anlatamadığını düşünmeye başladı.

Küresel kapsam ve etkileşimli özellikler

Bu girişim bugüne kadar dünyanın 177 ülkesini kapsayan, yaklaşık 1,3 milyon ilgi çekici noktadan oluşan küresel bir altyapı oluşturdu. Temel bilgilerin yanı sıra tarihçiler, müzeler, içerik üreticileri ve çeşitli markalar da kendi hikâyelerini haritaya ekleyebiliyor. Kullanıcılar şehir içinde hareket ederken bu hikâyeleri keşfedebilir veya haritayı uzaktan arayıp inceleyebilir.

Uygulama, geleneksel bir gezi deneyimi oluşturmak amacıyla etkileşimli soru-cevap işlevini de destekliyor. Örneğin Roma'daki ünlü Trevi Çeşmesi hakkında bilgi alırken kullanıcı, suyun nereden geldiğini sorabilir ve yapay zekâdan doğrudan yanıt alabilir. Bu da sıradan bir seyahati gerçek bir tarih dersine dönüştürüyor.

Sosyal ağ özellikleri ve anıları saklama

Wrinkles yalnızca bilgi sağlayan bir araç değil, aynı zamanda sosyal özelliklere de sahip. Uygulama, kullanıcıların arkadaşlarını, aile üyelerini ve çeşitli kuruluşları takip etmesine, keşfettikleri ilgi çekici yerleri kaydetmesine, bunları başkalarıyla paylaşmasına ve özel haritalar oluşturmasına olanak tanıyor.

Kullanıcılar ayrıca aile anılarını, fotoğraflarını, videolarını ve ses kayıtlarını belirli konumlara ekleyerek uygulamayı kişiselleştirebiliyor. Aileler, çocukluk evi, ilk buluşma yeri veya memleket gibi değerli anıları gelecek nesiller için birlikte saklayabiliyor.

WrinklesYapay ZekâMobil UygulamaSeyahat TarihiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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