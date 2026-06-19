Adobe, Firefly yapay zekasını uygulamalarına entegre etti

·23·Teknoloji
Adobe, Firefly yapay zekasını uygulamalarına entegre etti

Tasarım ve kreatif endüstrinin devi Adobe, Creative Cloud ekosisteminde devrim niteliğinde bir güncelleme gerçekleştirdi. Şirket; Premiere, Photoshop ve Illustrator gibi temel uygulamalarına Firefly üretken yapay zeka asistanının genişletilmiş özelliklerini tam olarak entegre etti. ixbt.com'un aktardığına göre, bu yenilik yapay zekayı sadece harici bir araç değil, iş akışının ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni sistemin özelliği, her uygulama için özel olarak uzmanlaşmış bir "ajan" geliştirilmiş olmasıdır. Bu, evrensel bir chatbot değil, doğrudan ilgili programın teknik yeteneklerini iyi bilen bir asistandır. Kullanıcılar artık karmaşık menülerde arama yapmak yerine, basit metin komutları aracılığıyla düzenleme süreçlerini yönetebilirler. Bu özellikler şu anda Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign ve Frame.io platformlarının açık beta sürümlerinde sunulmuştur.

Video ve grafik düzenlemede yeni dönem

Adobe Premiere Pro kullanıcıları için yapay zeka asistanı, videoların sınıflandırılması ve yönetilmesinde büyük kolaylıklar sağlıyor. Sistem, klipleri otomatik olarak klasörlere ayırabilir, isimlerini toplu olarak değiştirebilir ve ses kanallarını analiz edebilir. En dikkat çekici özelliklerden biri, konuşmadaki anahtar kelimeleri veya soruları tespit ederek bunlara otomatik işaretçiler eklemesidir. Bu da kurgucuların işin temel yapısını birkaç saniye içinde hazırlamasına olanak tanır.

Adobe Photoshop'ta ise asistan, kullanıcının yaratıcı fikirlerini doğrudan hayata geçirmeye odaklanmıştır. Artık "arka planı bulanıklaştır" veya "görüntü boyutunu sosyal medya için uyarla" gibi komutlarla karmaşık işlemler gerçekleştirilebilir. Yapay zeka; katmanların (layers) düzenlenmesi, arka planların değiştirilmesi ve kompozisyonun tamamen düzenlenmesi görevlerini üstlenerek tasarımcıları rutin işlerden kurtarır.

Vektör grafikleri ve yayıncılık işleri

Adobe Illustrator uygulamasında Firefly asistanı, çok aşamalı üretim süreçlerini hızlandırmaya hizmet ediyor. Renk modellerindeki uyumsuzluklar veya eksik yazı tipleri gibi teknik hataları otomatik olarak tespit eder. Örneğin, Adobe çalışanlarının gösterdiği bir örnekte, tek bir komutla yüzlerce farklı boyut ve renkte daire oluşturup bunları tuval boyunca yerleştirmenin mümkün olduğu gösterildi. Manuel olarak yapıldığında bu, çok fazla zaman alan bir süreçtir.

InDesign kullanıcıları için ise temel odak noktası baskı öncesi hazırlıktır. Yapay zeka, mizanpajın teknik gereksinimlere uygunluğunu kontrol eder ve yeni dosyalar yüklendiğinde stil değişikliklerini tüm sayfalara otomatik olarak kopyalar. Ayrıca, Frame.io platformunda asistan, proje için ek videolar (B-roll) oluşturmaya ve geri bildirimleri sistematize etmeye yardımcı olur.

Bu yenilikler, Özbekistan'daki kreatif sektör temsilcileri, özellikle video kurgucular ve grafik tasarımcılar için de büyük önem taşıyor. Adobe ürünlerinin bu düzeyde otomatikleşmesi, iş verimliliğini kat kat artırarak yaratıcıların teknik süreçlere değil, fikirlere daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır.

AdobeFireflyYapay ZekaPhotoshopCreative Cloud
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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