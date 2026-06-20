SpaceX'in Falcon 9 Roketi Kaliforniya'da Gürültülü Bir İniş Gerçekleştirdi

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, bir başka başarılı uçuşunu gerçekleştirdi. Cuma günü Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan Falcon 9 roketi, NROL-179 görevi kapsamında gizli bir yükü yörüngeye taşıdı. Bu uçuşun dikkat çeken yanı, roketin denizdeki bir platforma değil, doğrudan karaya iniş yapmış olmasıdır. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

ixbt.com verilerine göre, bu görevde yer alan roketin birinci aşaması için bu, uzaya üçüncü çıkışıydı. Daha önce bu donanım, Starlink projesinin iki görevinin gerçekleştirilmesinde kullanılmıştı. SLC-4E fırlatma kompleksinden yükselen roket, görevini tamamladıktan sonra Vandenberg Üssü'ndeki 4 numaralı iniş alanına (LZ-4) başarıyla indi.

Ses efektleri ve karaya inişin özelliği

Normalde SpaceX roketleri okyanustaki özel otonom gemilere indirilir. Bu yöntem, yakıt tasarrufu ve güvenlik açısından en yaygın kullanılan standart uygulamadır. Ancak bu uçuşta birinci aşamanın karaya dönüşü, yerel halk için kendine has bir "soundtrack" ile gerçekleşti. Santa Barbara, San Luis Obispo ve Ventura bölgelerindeki sakinler, roket dönerken güçlü sonik patlamalar duydu.

Uzmanların açıklamasına göre, bu tür ses efektleri roketin atmosfere ses hızının üzerinde bir hızla girmesi sonucunda ortaya çıkar. Hava koşullarına bağlı olarak bu patlamalar birkaç kez tekrarlanabilir. Halk için biraz gürültülü olsa da, karaya iniş SpaceX mühendisleri için teknik bakım sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır ve zaman kazandırır.

Yeniden kullanılabilir teknoloji geleceği

SpaceX, uzay uçuşlarının maliyetini düşürmede öncülük ediyor. Günümüzde şirketin envanterinde uzaya çıkıp geri dönmüş 30'dan fazla roket bulunuyor. Bu tür göstergeler uzay endüstrisinde devrim niteliğinde bir sonuçtur, çünkü eskiden her uçuş için yeni bir roket inşa edilmesi gerekiyordu.

NROL-179 görevinin başarısı, SpaceX'in hem ticari hem de devlet siparişlerini yüksek hassasiyetle yerine getirme yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Karaya iniş operasyonu ise şirketin lojistik imkanlarının genişlediğini gösteriyor. Gelecekte bu tür uçuşların sayısının artması ve uzaya çıkışın daha da ucuzlaması bekleniyor.