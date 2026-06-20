Microsoft Windows 11 26H2 Gereksinimlerini Açıkladı: Beklenmedik Değişiklikler ve Tarihler

Microsoft, Windows 11 işletim sisteminin 2026 sonbaharı için planlanan bir sonraki büyük güncellemesi olan 26H2 sürümüne ilişkin resmi bilgileri paylaştı. Şirketin stratejisindeki bu değişiklik, kullanıcılar için sistem güncelleme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırmayı amaçlıyor. ixbt.com'un haberine göre, yeni sürüm, önceki sürümlerin aksine sistemin tamamen yeniden kurulmasını gerektirmeyen kompakt bir formatta sunulacak. Ixbt.com haberi veriyor.

Windows 11 26H2 güncellemesi, teknik olarak yalnızca 200 KB boyutunda küçük bir etkinleştirme paketi şeklinde olacak. Bu, Microsoft'un büyük yıllık güncellemelerden vazgeçerek sistem kararlılığına daha fazla odaklandığı anlamına geliyor. Söz konusu paket sadece işletim sisteminin sürüm numarasını değiştirecek; kurulum süreci ise birkaç dakika sürecek ve yalnızca bir kez bilgisayarın yeniden başlatılmasını (reboot) gerektirecek.

Sistem Gereksinimleri ve Destek Süresi

Birçok kullanıcının merak ettiği temel konu olan bilgisayarların teknik kapasite gereksinimleri değişmeden kalıyor. Windows 11 26H2 sürümünü yüklemek için yeni donanımlar satın almak gerekmiyor. Sistem, önceki gereksinimler temelinde çalışmaya devam edecek:

En az 4 GB RAM;

64 GB depolama alanı (SSD veya HDD);

1 GHz saat hızına sahip 64-bit işlemci.

Microsoft, güncellemeyi Ekim 2026'da yayınlamayı planlıyor. Destek süreleri de net bir şekilde belirlendi: Bireysel kullanıcılar için Home ve Pro sürümleri 24 ay boyunca (Ekim 2028'e kadar) güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Kurumsal ve eğitim (Enterprise, Education) kullanıcıları için ise bu süre 36 ay olacak ve 2029 sonbaharına kadar devam edecek.

Ayrıca şirket, NVIDIA N1 ve Snapdragon X2 gibi yeni nesil çipler için ayrı bir 26H1 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Ancak bu sürümde de özel fonksiyonlar öngörülmedi. Bu durum, Microsoft'un tüm cihaz türleri için tek ve kararlı bir kullanıcı deneyimi sunmaya çalıştığını gösteriyor.

Büyük boyutlu yıllık güncellemelerin olmaması, Windows'un gelişiminin durduğu anlamına gelmiyor. Aksine Microsoft, yeni özellikleri artık yılda bir kez değil, her ay yayınlanan kümülatif güncellemeler aracılığıyla kademeli olarak sunacak. Bu yöntem, kullanıcıların yeni imkanlardan daha hızlı yararlanmasını ve sistemdeki hataların hızla giderilmesini sağlayacak.