Computex 2026: MSI, 6,67 inç ekranlı soğutma sistemi ve yeni RTX 5090 tanıttı

·30·Teknoloji
Computex 2026: MSI, 6,67 inç ekranlı soğutma sistemi ve yeni RTX 5090 tanıttı

Tayvan'da düzenlenen prestijli Computex 2026 fuarında MSI, üst segment için tasarlanmış geniş bir bilgisayar bileşenleri yelpazesi sergiledi. Etkinliğin ana yıldızı olarak, 6,67 inç AMOLED ekrana sahip MEG CoreLiquid E15 360 sıvı soğutma sistemi (SJO) öne çıktı. Bu cihaz, yalnızca teknik özellikleri ile değil, aynı zamanda görsel yetenekleriyle de modern oyuncuların ve tutkunların dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, MEG CoreLiquid E15 360 sistemindeki ekran 2K çözünürlüğe sahip ve pompa bloğunu kısmen kapatan kavisli bir yapıda tasarlanmış. Bu çözüm, kullanıcının görüntüyü farklı açılardan görmesine olanak tanıyor. MSI mühendisleri, ekranın özel gözlüklere ihtiyaç duymadan 3D efekti yarattığını, bunun da kasa içini gerçek bir sanat eserine dönüştürdüğünü belirtiyor. Cihaz, EZ Conn teknolojisi sayesinde tek bir kablo üzerinden güç alıyor ve yönetiliyor, bu da kablo karmaşası sorununu çözüyor.

Premium kasalar ve inovatif soğutma

Şirketin standında devasa MEG Maestro 900R amiral gemisi kasa da sergilendi. Alüminyum paneller ve kavisli temperli camdan üretilen bu kasa, özgün bir iç yapıya sahip. Temel özelliği, anakart montajı için tasarlanmış çıkarılabilir bir platformdur. Bu platform, farklı yönlere döndürülebilir veya testler için masadan bağımsız olarak kullanılabilir. Bu model geçen yıl prototip olarak gösterilmişti, ancak şimdi tam üretim aşamasına getirildi.

Ayrıca MSI, daha kompakt ve pratik olan MPG Vixta 300R AirFlow modelini de tanıttı. Bu kasa Project Zero konseptini destekliyor, yani tüm kablolar anakartın arka tarafına bağlanıyor. Kasanın neredeyse tüm parçaları aletsiz sökülebiliyor ve ön panelde iki adet 160 mm'lik büyük fan yer alıyor. Alt kısımda güç kaynağı için özel bir "sıfır kat" ayrılmış olup, hava akışı için geniş bir alan bırakılmıştır.

Hava soğutmayı tercih edenler için MPG CoreFrozr AP15 modeli gösterildi. Bu, iki bölmeli radyatöre ve altı ısı borusuna sahip kule tipi bir soğutucudur. Üst kısmında sistem bilgilerini (örneğin sıcaklık veya CPU frekansı) gösteren küçük bir dijital ekran bulunmaktadır. Soğutucu, yüksek RAM modüllerine engel olmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Yeni nesil ekran kartı ve güç kaynakları

Fuarın en beklenen ürünlerinden biri GeForce RTX 5090 32G Lightning Z ekran kartı oldu. MSI, bu amiral gemisi modeli sıvı soğutma sistemiyle donatarak NVIDIA'nın en güçlü çipinden maksimum performansı almayı hedefliyor. 32 GB video belleği ve yeni mimari, bu kartı piyasadaki en güçlü grafik çözümüne dönüştürüyor.

Tüm bu güçlü bileşenleri istikrarlı enerjiyle beslemek için MPG Ai1600TS PCIE5 güç kaynağı tanıtıldı. Güncellenmiş 12V-2x6 konektörüne sahip olan bu ünite, yüksek güvenlik ve kararlılık garanti ediyor. Ayrıca MSI standında şu yenilikler de yer aldı:

  • MPG B850 Carbon Max WiFi anakart;
  • Strike Alloy TMR manyetik klavye;
  • Strike Nexus kontrol modülü;
  • MAG CoreLiquid A13 360 Fabric modifikasyonu.
MSI tarafından tanıtılan bu yeniliklerin önümüzdeki aylarda küresel pazarlarda ve büyük mağazalarda satışa sunulması bekleniyor. Şirket, yalnızca teknik güce değil, aynı zamanda cihazların dış görünümüne ve kurulum kolaylığına da büyük önem veriyor.

MSIComputex 2026RTX 5090TeknolojiGaming
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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