Nobel Ödüllü John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'e Geçti

·34·Teknoloji
Nobel Ödüllü John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'e Geçti

Yapay zeka dünyasında beklenmedik bir transfer gerçekleşti: Yakın zamanda kimya alanında Nobel Ödülü'ne layık görülen ünlü bilim insanı John Jumper, Google bünyesindeki DeepMind laboratuvarından ayrıldı. Alanın en saygın uzmanlarından biri olarak kabul edilen Jumper, kariyerine Google'ın ana rakiplerinden biri olan Anthropic şirketinde devam edecek. Techcrunch.com haber veriyor.

John Jumper, DeepMind ekibinde yaklaşık dokuz yıl boyunca verimli bir şekilde çalıştı. X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabında şirket yöneticisi Demis Hassabis'e teşekkür eden Jumper, DeepMind'ın bilimsel keşifler için eşsiz bir merkez olmaya devam edeceğini vurguladı. Jumper'ın sözlerine göre Hassabis, doktora tezini savunduktan sadece altı ay sonra ona AlphaFold projesini yönetme fırsatı vermişti.

AlphaFold Devrimi ve Bilimsel Başarılar

John Jumper ve Demis Hassabis, proteinlerin 3D yapılarını genetik dizilim temelinde tahmin edebilen AlphaFold yapay zeka modelini geliştirdikleri için 2024 yılında Nobel Ödülü ile ödüllendirilmişlerdi. Bu teknoloji biyoloji ve tıp alanında gerçek bir devrim yarattı, çünkü protein yapılarının belirlenmesi daha önce on yıllar süren karmaşık bir süreçti.

Bloomberg'in haberine göre Jumper, son zamanlarda Google'ın programlama araçlarını geliştiren ekipte de önemli bir rol oynamıştı. Ancak teknoloji devinin bu araçları iş yapılarına satmakta bazı zorluklar yaşadığı söyleniyor. Anthropic'e geçişi, yapay zeka uzmanları için verilen mücadelenin ne kadar kızıştığını gösteriyor.

Personel Değişimi ve Artan Rekabet

DeepMind için bu haftaki tek kayıp bu değil. Daha önce Character AI kurucularından biri olan Noam Shazeer'in de Google'dan ayrılarak OpenAI ekibine katıldığı biliniyordu. Dünyanın en güçlü bilim insanları ve mühendisleri arasındaki bu geçişler, yapay zeka pazarındaki güç dengelerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Bu haber teknoloji meraklıları için de önem taşıyor, çünkü Anthropic (Claude modelinin yaratıcısı) ve OpenAI (ChatGPT'nin yaratıcısı) arasındaki yarış yeni bir aşamaya geçiyor. Nobel ödüllü gibi yüksek nitelikli personelin rakip taraflara geçmesi, gelecekte daha mükemmel ve akıllı algoritmaların ortaya çıkışını hızlandıracaktır.

John Jumper'ın Anthropic şirketinde tam olarak hangi proje üzerinde çalışacağı henüz açıklanmadı. Ancak, biyoloji ve karmaşık hesaplama sistemleri konusundaki deneyiminin, Anthropic'in yeni nesil modellerinin yeteneklerini genişletmeye hizmet edeceği şüphesiz.

GoogleDeepMindAnthropicNobelYapay Zeka
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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