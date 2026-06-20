Çin Uzayda Hesaplama Merkezi Kuruyor: Veriler Artık Yörüngede İşlenecek

Çin, teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlatıyor. Ülke hükümeti, Uzay Hesaplama Teknolojileri İnovasyon Merkezi'nin kurulmasını resmen onayladı. Bu proje, AI ve karmaşık hesaplama süreçlerinin dünyadaki veri merkezlerinden doğrudan açık uzaya — uydulara ve yörünge platformlarına taşınmasını öngörüyor. Ixbt.com haberine göre.

ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, yeni merkezin bu yılın haziran ayı sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Projenin temel amacı, uzaydaki hesaplama sistemleri, uydu tabanlı nesnelerin interneti (IoT) ve gelecekteki yörünge veri merkezleri için bütünleşik bir ekosistem oluşturmaktır. Bu, sadece veri iletimi değil, aynı zamanda verilerin uzayın kendisinde analiz edilmesine olanak tanıyacak.

Yörünge Veri Merkezlerinin Avantajları

Günümüzde uydular yalnızca veri toplayan ve ileten araçlar olarak görev yapmaktadır. Yeni teknoloji ise, yerleşik güçlü işlemciler ve AI algoritmaları yardımıyla verilerin yerinde işlenmesini sağlayacak. Bunun şu alanlarda devrim niteliğinde değişikliklere yol açması bekleniyor:

Yeryüzündeki veri merkezlerine binen yükün azaltılması;

Uzaydan Dünya'ya iletilen bilgi miktarının optimize edilmesi (yalnızca işlenmiş sonuçlar gönderilir);

Uzaktan algılama ve iletişim hizmetlerinin hızının önemli ölçüde artırılması;

Uydular arası akıllı ağların oluşturulması.

Bu proje kapsamında Çin'in en büyük elektronik üreticileri, uzay endüstrisi temsilcileri ve AI tabanlı yazılım geliştiren şirketler bir araya getirilecek. Bu merkezi yaklaşım, teknolojik süreçleri hızlandırmaya ve uzay altyapısını yeni bir aşamaya taşımaya hizmet edecek.

Belirtmek gerekir ki, uzayda hesaplama yapma fikri sadece Çin'in ilgisini çekmiyor. ABD'nin SpaceX ve Blue Origin gibi özel şirketleri de daha önce benzer projeler üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Ancak Çin'in yaklaşımı, devlet düzeyinde stratejik bir program olmasıyla ayrışıyor.

Uzmanlara göre, uzaydaki hesaplama güçleri gelecekte küresel internet kapsamını iyileştirecek ve ultra yüksek hassasiyetli haritalama sistemlerinin gerçek zamanlı çalışmasını sağlayacak. Bu durum sadece askeri veya bilimsel değil, aynı zamanda sivil amaçlarla — navigasyon, tarım ve ekolojik izlemede de büyük bir dönüm noktası yaratacak.