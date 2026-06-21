GeForce RTX 3060 Ekran Kartı Buz Makinesi ile 23 Dereceye Kadar Soğutuldu

Bilgisayar teknolojileri dünyasında meraklılar, cihaz performansını artırmanın ve sıcaklığı düşürmenin sıra dışı yollarını sürekli olarak aramaktadır. Yakın zamanda TrashBench YouTube kanalı sahibi tarafından gerçekleştirilen bir deney birçok kişinin dikkatini çekti. Blogger, bir GeForce RTX 3060 ekran kartını soğutmak için basit bir ev tipi buz makinesi kullanarak beklenmedik sonuçlar elde etti. Ixbt.com haberi veriyor.

Deneyin temel amacı, günlük hayatta buz yapmak için kullanılan bir cihazın, grafik hızlandırıcı için etkili bir soğutma sistemi görevi görüp göremeyeceğini test etmekti. Başlangıçta ekran kartı, fabrikasyon hava soğutma sistemiyle test edildi. Bu durumda, ağır yük altında GPU sıcaklığı 60°C civarında seyretti, en sıcak nokta (hotspot) ise 75°C'ye kadar yükseldi.

Ardından yazar, aktif soğutma radyatörleri olmayan basit bir sıvı soğutma sistemine geçti. Bu yöntem sıcaklığı önemli ölçüde düşürerek GPU sıcaklığını 44°C'ye, hotspot değerini ise 55°C'ye indirmeyi başardı. Ancak en ilginç sonuçlar, sisteme buz makinesi entegre edildikten sonra kaydedildi.

Teknik değişiklikler ve Cyberpunk 2077 testi

Başlangıçta buz makinesinin verimliliği uzun süreli çalışma için yeterli değildi. Bu nedenle blogger, cihazı biraz geliştirmeye karar verdi: kompresör kesintisiz çalışma moduna getirildi ve evaporatör doğrudan su haznesiyle temas ettirildi. Bu modernizasyondan sonra GeForce RTX 3060 sıcaklığı şaşırtıcı bir şekilde 23°C'ye kadar düştü, hotspot ise 34°C'yi geçmedi.

Sistemin stabilitesini kontrol etmek için yazar, Cyberpunk 2077 oyununu 15–20 dakika boyunca çalıştırdı. ixbt.com verilerine göre, tüm oyun süreci boyunca ekran kartı sıcaklığı bu düşük seviyede kaldı. Bu, modern ekran kartları için rekor düzeyde düşük bir değerdir, çünkü genellikle en pahalı sıvı soğutma sistemleri bile böyle bir sonucu garanti edemez.

Ancak, bu yöntemin ciddi bir dezavantajı da tespit edildi. Sıcaklığın aniden düşmesi sonucunda, yaklaşık 10 dakika sonra donanım üzerinde yoğunlaşma (nem) oluşmaya başladı. Su damlacıkları elektronikler için son derece tehlikeli olduğundan, blogger deneyi geçici olarak durdurup nemi silmek zorunda kaldı.

Sonuç olarak, ev tipi bir buz makinesi ekran kartını soğutmada yüksek verimlilik gösterse de, günlük kullanım için tamamen uygunsuzdur. Nem birikimi kısa devreye ve değerli cihazın tamamen bozulmasına yol açabilir. Buna rağmen, bu deney modern teknolojilerin soğutma imkanlarının sınırlarının hala geniş olduğunu göstermiştir.