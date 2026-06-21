Xiaomi 18 Eylül'de Tanıtılacak: 200 MP Kamera ve Apple Tarzı Tasarım

·62·Teknoloji
Xiaomi 18 Eylül'de Tanıtılacak: 200 MP Kamera ve Apple Tarzı Tasarım

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisini beklenenden çok daha erken tanıtmaya hazırlanıyor. Smart Pikachu takma adlı tanınmış bir sızıntı kaynağının belirttiğine göre, yeni Xiaomi 18 serisi bu yılın Eylül ayında kamuoyuna sunulacak. Şirket normalde ana amiral gemilerini yılın son çeyreğinde tanıttığı için bu haber teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni cihazın en önemli özelliklerinden biri kamera sistemiyle ilgili. Bilgilere göre, Xiaomi 18 modeli 200 MP ultra yüksek çözünürlüklü bir ana kamera ile donatılacak. Ancak burada mesele sadece piksel sayısı değil, gelişmiş LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) teknolojisinin kullanılmasıdır. Bu teknolojinin, çekim sürecinde ışık dengesini korumada devrim niteliğinde bir adım olması bekleniyor.

Teknolojik İnovasyonlar ve Görüntü Kalitesi

LOFIC teknolojisi, akıllı telefon sensörlerinde ışığın çok fazla olduğu alanlarda görüntünün "patlamasını" (overexposure) önler. Bu, özellikle güneşli günlerde veya parlak ışıklar altında çekim yaparken son derece kritiktir. Ayrıca bu sistem, LED lambalardan kaynaklanan çeşitli artefaktları yok ederek mükemmel HDR kalitesi sağlar. Sonuç olarak kullanıcılar, profesyonel kameralar düzeyinde dinamik aralığa sahip fotoğraflar çekebilecekler.

Akıllı telefonun dış görünüşü de ciddi değişikliklere uğrayacak. Sızıntı kaynağına göre, Xiaomi 18 tasarımı Apple tarzında, yani zarif ve görsel olarak çekici bir görünümde geliştirilecek. Cihaz yuvarlatılmış köşelere ve 2K çözünürlüğünde büyük bir ekrana sahip olacak. Ekran parlaklık seviyesinin önceki nesillere göre önemli ölçüde daha yüksek olması bekleniyor, bu da güneş ışığı altında bile görüntünün net görünmesini garanti ediyor.

Ek Ekran ve Kullanıcı Arayüzü

Xiaomi, kendine özgü stilini koruyarak cihazın arka panelindeki küçük yardımcı ekranı da tutmaya karar verdi. Bu ekran, bildirimleri görüntülemek veya selfie çekimlerinde kolaylık sağlamak için hizmet ediyor. Yazılım tarafında da yenilikler var: akıllı telefonun kullanıcı arayüzü daha akıcı ve estetik açıdan zenginleştirilmiş bir görünüme kavuşacak.

ixbt.com verilerine göre, bu bilgileri paylaşan Smart Pikachu daha önce de Xiaomi ürünleri hakkında isabetli tahminlerde bulunmuştu. Özellikle Xiaomi 13 Ultra akıllı telefonu ve Xiaomi Pad 6 tabletinin çıkış tarihlerini ve özelliklerini resmi tanıtımdan önce doğru bir şekilde belirtmişti. Bu nedenle, Eylül ayındaki prömiyer haberleri gerçeğe yakın olarak değerlendiriliyor.

Özbekistan akıllı telefon pazarında Xiaomi markası, uygun fiyatlılığı ve yüksek teknik özellikleriyle öncü konumlardan birini işgal ediyor. Yeni amiral gemisinin Eylül'de çıkması, iPhone'un yeni modellerinin tanıtımıyla aynı zamana denk geleceği için yerel kullanıcılar için beklenmedik bir sürpriz olabilir ve pazardaki rekabeti daha da kızıştırabilir.

XiaomiAkıllı TelefonTeknolojiKameraApple
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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