Mitsubishi Motors insansı robot üretimine başlıyor

Japonya’nın tanınmış otomotiv şirketi Mitsubishi Motors, geleceğin teknolojilerine doğru önemli bir adım atarak insansı robot üretimine başlayacağını duyurdu. ixbt.com’un haberine göre bu alandaki seri üretimin 2027’nin başında başlaması planlanıyor. Bu adımın sanayi sektörlerinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni projenin hayata geçirilmesi için Kyoto’daki fabrika seçildi. Tesiste şu anda kullanılmayan motor üretim hattı tamamen yeniden donatılıyor ve robotik gereksinimlere uygun hâle getiriliyor. Bu girişim, otomotiv devinin üretim kapasitesini modern ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirme stratejisinin bir parçası.

Projenin teknik ortağı ve üretim kapasitesi

Bu büyük projede Mitsubishi’nin ana ortağı olarak Tokyo merkezli Highlanders girişimi seçildi. 2023’te Tokyo Üniversitesi mezunları tarafından kurulan bu genç şirket, ileri teknolojileriyle dikkat çekti. Mitsubishi daha önce bu girişime yatırım yapmış ve gelecekte de finansman sağlamayı sürdüreceğini doğrulamıştı.

Tesis tasarım kapasitesine ulaştığında fabrika ayda 1000’e kadar insansı robot üretebilecek. İlk aşamada geliştirilen insansı robotlar doğrudan Mitsubishi tesislerinde kullanılacak ve çeşitli karmaşık üretim operasyonlarını gerçekleştirecek.

HL Human insansı robotu ve yapay zekâ yetenekleri

Üretim sürecinin temelini, 2025’te kamuoyuna tanıtılan HL Human insansı robotu oluşturuyor. Robot, hareket özgürlüğü sağlayan 19 serbestlik derecesine sahip bir gövde ve doğal hareketleri mümkün kılan elektrikli aktüatörlerle donatıldı. Makinenin çevresini algılamasından, hareketleri planlamasından ve sesli komutları yerine getirmesinden yapay zekâ sistemi sorumlu.

Gelecek nesil robotlara beş parmaklı, tam işlevli kavrayıcı ellerin takılması planlanıyor. Bu sayede manipülatörler 3 kilograma kadar ağırlıktaki nesneleri tutabilecek ve üretim hatlarındaki işlevsel yeteneklerini önemli ölçüde genişletecek.

Gelecekteki hedefler ve geniş kullanım alanı

Pratik kullanım sırasında toplanan tüm veriler, yapay zekâ algoritmalarının geliştirilmesi, makinelerin güvenilirliğinin artırılması ve ticari amaçlarla yaygın biçimde kullanılmaları için sağlam bir temel oluşturacak. Gelecekte şirketler bu robotları, iş gücü sıkıntısı yaşayan diğer sanayi tesislerine de sunmayı planlıyor.

Üreticiler robotların yanı sıra, makinelerin davranışlarını öğretmek ve modellemek için özel bir yazılım platformu da geliştiriyor. Bu sistemin robotların yalnızca fabrikalarda değil, lojistikte, altyapı denetiminde ve kurtarma operasyonlarında da hızlı şekilde uyarlanmasını sağlaması bekleniyor.