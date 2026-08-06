Mitsubishi Motors insansı robot üretimine başlıyor

·2·Teknoloji
Mitsubishi Motors insansı robot üretimine başlıyor

Japonya’nın tanınmış otomotiv şirketi Mitsubishi Motors, geleceğin teknolojilerine doğru önemli bir adım atarak insansı robot üretimine başlayacağını duyurdu. ixbt.com’un haberine göre bu alandaki seri üretimin 2027’nin başında başlaması planlanıyor. Bu adımın sanayi sektörlerinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni projenin hayata geçirilmesi için Kyoto’daki fabrika seçildi. Tesiste şu anda kullanılmayan motor üretim hattı tamamen yeniden donatılıyor ve robotik gereksinimlere uygun hâle getiriliyor. Bu girişim, otomotiv devinin üretim kapasitesini modern ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirme stratejisinin bir parçası.

Projenin teknik ortağı ve üretim kapasitesi

Bu büyük projede Mitsubishi’nin ana ortağı olarak Tokyo merkezli Highlanders girişimi seçildi. 2023’te Tokyo Üniversitesi mezunları tarafından kurulan bu genç şirket, ileri teknolojileriyle dikkat çekti. Mitsubishi daha önce bu girişime yatırım yapmış ve gelecekte de finansman sağlamayı sürdüreceğini doğrulamıştı.

Tesis tasarım kapasitesine ulaştığında fabrika ayda 1000’e kadar insansı robot üretebilecek. İlk aşamada geliştirilen insansı robotlar doğrudan Mitsubishi tesislerinde kullanılacak ve çeşitli karmaşık üretim operasyonlarını gerçekleştirecek.

HL Human insansı robotu ve yapay zekâ yetenekleri

Üretim sürecinin temelini, 2025’te kamuoyuna tanıtılan HL Human insansı robotu oluşturuyor. Robot, hareket özgürlüğü sağlayan 19 serbestlik derecesine sahip bir gövde ve doğal hareketleri mümkün kılan elektrikli aktüatörlerle donatıldı. Makinenin çevresini algılamasından, hareketleri planlamasından ve sesli komutları yerine getirmesinden yapay zekâ sistemi sorumlu.

Gelecek nesil robotlara beş parmaklı, tam işlevli kavrayıcı ellerin takılması planlanıyor. Bu sayede manipülatörler 3 kilograma kadar ağırlıktaki nesneleri tutabilecek ve üretim hatlarındaki işlevsel yeteneklerini önemli ölçüde genişletecek.

Gelecekteki hedefler ve geniş kullanım alanı

Pratik kullanım sırasında toplanan tüm veriler, yapay zekâ algoritmalarının geliştirilmesi, makinelerin güvenilirliğinin artırılması ve ticari amaçlarla yaygın biçimde kullanılmaları için sağlam bir temel oluşturacak. Gelecekte şirketler bu robotları, iş gücü sıkıntısı yaşayan diğer sanayi tesislerine de sunmayı planlıyor.

Üreticiler robotların yanı sıra, makinelerin davranışlarını öğretmek ve modellemek için özel bir yazılım platformu da geliştiriyor. Bu sistemin robotların yalnızca fabrikalarda değil, lojistikte, altyapı denetiminde ve kurtarma operasyonlarında da hızlı şekilde uyarlanmasını sağlaması bekleniyor.

MitsubishiRobotikYapay ZekâSanayiTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX sıradan akıllı telefonlar için uydu iletişim cihazlarını yörüngeye gönderdiSpaceX sıradan akıllı telefonlar için uydu iletişim cihazlarını yörüngeye gönderdiBugün, 02:29Travis Kalanick'in Atoms girişimine eski mali işler direktörü katıldıTravis Kalanick'in Atoms girişimine eski mali işler direktörü katıldıBugün, 02:23Meta, büyük kod tabanları için tasarlanan Muse Code yapay zekâ ajanını tanıttıMeta, büyük kod tabanları için tasarlanan Muse Code yapay zekâ ajanını tanıttıBugün, 02:21Lightspeed Bir Çalışanını Instagram Üzerinden Nasıl BulduLightspeed Bir Çalışanını Instagram Üzerinden Nasıl BulduBugün, 02:00Moove, robotaksi endüstrisinin altyapısını geliştirmek için 250 milyon dolar topladıMoove, robotaksi endüstrisinin altyapısını geliştirmek için 250 milyon dolar topladıBugün, 01:56HP, Asus ve Acer şirketleri CXMT belleğini kullanmaya başladıHP, Asus ve Acer şirketleri CXMT belleğini kullanmaya başladıBugün, 01:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı