Travis Kalanick'in Atoms girişimine eski mali işler direktörü katıldı

Uber'in eski mali işler direktörü Gautam Gupta, Travis Kalanick tarafından kurulan robotik ve endüstriyel yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Atoms girişimine finans direktörü (CFO) olarak atandı. ixbt.com'un aktardığına göre Gautam Gupta, bu duyuruyu sosyal medya hesaplarında yaptı. Atama, girişimin kısa süre önce 1,7 milyar dolarlık büyük bir yatırım almasından birkaç hafta sonra gerçekleşti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Gautam Gupta, Uber'de dört yıldan uzun süre çalıştı ve Temmuz 2017'de, Travis Kalanick'in CEO görevinden istifa etmesinden birkaç hafta sonra şirketten ayrıldı. Kendisi, ayrılma niyetini Mayıs 2017'de açıklamıştı. Gupta, 2012'de Goldman Sachs başkan yardımcısı olarak Uber'e yatırım yapmış ve 2013'te şirkete katılmıştı.

Gupta, Uber'e katılmasının temel nedeninin Travis Kalanick olduğunu belirtti. Gautam Gupta, Kalanick'teki deha ve kararlılık birleşiminin kendisini pazara değil, doğrudan insana yatırım yapmaya yönelttiğini yazdı. Yeni görevine geçmek için Gupta, 2020'de Opendoor'daki görevinden ayrıldıktan sonra ortak kurduğu A* girişim sermayesi şirketinden ayrılıyor. A* şirketi, Atoms girişimine bugüne kadarki en büyük yatırımını yapmıştı.

Uber ekibinin Atoms'ta yeniden bir araya gelmesi

Gautam Gupta'nın atanması, Travis Kalanick'in eski çalışma arkadaşlarını Atoms çevresinde yeniden topladığı yönündeki eğilimi sürdürüyor. Atoms, bu yılın başında otonom madencilik alanında faaliyet gösteren Pronto girişimini satın almıştı. Şirketi, Uber ve Google'ın eski otonom araç mühendisi Anthony Levandowski yönetiyor. Ayrıca LinkedIn bilgilerine göre Kalanick'le birlikte çalışmış çok sayıda üst düzey yönetici de şu anda Atoms için görev yapıyor.

Daha önce CloudKitchens olarak adlandırılan bu girişim kısa süre önce 1,7 milyar dolar yatırım topladı. İlginç bir şekilde, Travis Kalanick'i 2017'de çeşitli skandallar ve şikâyetlerin ardından görevden uzaklaştıran Uber'in kendisi de bu finansman turuna yatırımcı olarak katıldı. Uber ne kadar yatırım yaptığını açıklamasa da The Information ve TechCrunch yayınları bu tutarın 100 milyon dolar olduğunu doğruladı.

Kalanick'in gelecek planları

Travis Kalanick, geçen ay yatırım turunu duyururken bunun Uber ve CloudKitchens'ta başlayan fikirlerin mantıksal devamı olduğunu vurgulamıştı. Ona göre Atoms, madencilik, gıda ve ulaşım sektörlerinde faaliyet göstermeyi hedefliyor. Kalanick, projenin kesin ayrıntılarından çok doğanın değişime karşı direncini aşma niyetini vurgulamayı sürdürüyor.

Gautam Gupta, sosyal medya paylaşımında Travis Kalanick ridesharing pazarını kurmamış olsaydı, hiç kimsenin böylesine sınırsız zorlukların üstesinden gelerek yüz milyarlarca dolarlık yeni bir pazarı sıfırdan yaratmaya dayanamayacağını yazdı. Bu nedenle eski çalışma arkadaşlarının Atoms'ta yeniden bir araya gelmesinin endüstri ve robotik alanlarında büyük değişimlerin önünü açması bekleniyor.