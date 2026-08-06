Lightspeed Bir Çalışanını Instagram Üzerinden Nasıl Buldu

Bu yılın başında ünlü Lightspeed girişim sermayesi fonu, teknoloji alanında tanınan içerik üreticisi ve yatırımcı Kler Zou’yu ekibine kattığını duyurdu. Bu atama, anlaşmanın Instagram’daki özel bir mesaj, yani Direct üzerinden başlaması nedeniyle tüm teknoloji topluluğunun dikkatini çekti. ixbt.com’un haberine göre bu sıra dışı işe alım süreci, şirketin yeni medya stratejisini ve modern işe alım yöntemlerini ortaya koydu. Techcrunch.com haber veriyor.

Kler Zou’nun TikTok’ta 100 binden fazla, Instagram’da ise 250 binden fazla takipçisi bulunuyor. Zou, bu platformlarda günün en önemli teknoloji trendlerini basit ve anlaşılır bir şekilde ele alıyor. Ona göre birçok insan geleceğin teknolojilerine katılmak ve bunlar hakkında bilgi edinmek istiyor; ancak gerçekler çoğu zaman onlara yeterince anlaşılır biçimde sunulmuyor. Bu boşluğu doldurmak, onun temel görevlerinden biri hâline gelmiş.

Girişim sermayesi yatırımları ve yeni medya dünyası

Zou ve Lightspeed direktörü Joosh Mashis, bir ekonomi ve teknoloji podcast’inde sosyal medyadaki büyüyen varlık stratejileri hakkında konuştu. Günümüzde girişim sermayesi fonları, geleneksel yaklaşımlardan uzaklaşarak kitleleriyle doğrudan iletişim kurmaya çalışıyor. Yeni medya araçlarıyla yalnızca geleceğin start-up kurucularını bulmak değil, aynı zamanda girişim sermayesi fonunun desteklediği şirketlerin hikâyelerini geniş kitlelere ulaştırmasına yakından yardımcı olmak da amaçlanıyor.

Joosh Mashis’in açıkladığına göre, son yıllarda medya kuruluşlarındaki işten çıkarmalar ve sektörün konsolidasyonu nedeniyle geleneksel gazetecilik geriliyor. Bunun sonucunda genç start-up’ların fikirlerini ve finansman geçmişlerini kamuoyuna sunması zorlaştı. Lightspeed, tam da bu soruna çözüm olarak medya ağını genişletmeye ve yeni fırsatlar yaratmaya çalışıyor.

Sosyal medyanın pratik faydası

Sosyal medyada aktif olmak, fona yalnızca gelecek vadeden kurucuları çekme değil, yeni teknolojiler ve yatırımlar hakkında gerçek zamanlı geri bildirim alma imkânı da sağlıyor. Örneğin Zou, Silikon Vadisi çevreleri bir yapay zekâ start-up’ına yatırım yapmaya hazırken, kendisi videolarında bundan söz ettiğinde Z kuşağı üyelerinin yapay zekâya geleneksel görüşlerden farklı, daha eleştirel bir yaklaşım sergilediğini fark ettiğini belirtiyor.

Bu açık ve canlı iletişim, insanların teknolojileri nasıl kullandığını ve hangi hikâyelerin daha fazla etki yarattığını anlamaya büyük katkı sağlıyor. Şimdilik taraflar bu medya stratejisinin ilk olumlu sonuçlarını görüyor. Gelecekte bu alanı daha da geliştirmek, geleceğin kurucularına girişim sermayesi ekosistemini öğretmek ve bu doğrultuda yeni projeler hayata geçirmek planlanıyor.