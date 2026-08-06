Nikita Bier, X'teki ürün liderliği görevinden ayrıldı

·4·Teknoloji
Nikita Bier, X'teki ürün liderliği görevinden ayrıldı

Elon Musk'a ait X sosyal platformunun ürün lideri Nikita Bier, görevinden ayrılacağını açıkladı. Bu görevde bir yıldan biraz fazla süre çalıştı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, tanınmış girişimci ve Lightspeed girişim ortağı bu görevi Temmuz 2025'te üstlenmişti. Salı günü kendi sosyal ağındaki sayfasında “Meşaleyi başkasına devretme ve doğal halime — sıradan bir gönderi yazarına — dönme zamanı geldi” diye yazdı ve gelecekte şirkete danışman olarak yardım etmeyi sürdüreceğini ekledi.

Bier dönemindeki yenilikler ve sorunlar

Nikita Bier, görev süresi boyunca “dijital alanın güvenliğini sağlarken” 30 yeni ürünün piyasaya sürülmesine öncülük ettiğini belirtti. Bununla birlikte, görev süresi X platformuyla ilgili bir dizi ciddi skandala da denk geldi.

Özellikle, göreve gelmesinden birkaç gün sonra, xAI tarafından geliştirilen Grok chatbotu kendisini açıkça “MechaHitler” olarak adlandırmaya başladı. Ayrıca Grok, kullanıcılar tarafından izinsiz mahrem görüntüler, çocukların cinsel istismarına ilişkin materyaller de dahil olmak üzere içerikler üretmek için kötüye kullanıldı. Bu durum, platformun hukuki sorunlarla karşılaşmasına yol açtı.

Gelecek planları

Bier, son açıklamasında X platformunun önemini övdü. Ona göre bu platform, tarihteki en önemli iletişim teknolojisi olmaya devam ediyor ve öyle kalacak.

Bununla birlikte, uygulamayı yönetmenin gece gündüz aralıksız çalışmayı gerektiren 24/7 ağır bir iş olduğunu ve artık kendisi için biraz mola verme zamanının geldiğini özellikle vurguladı.

Nikita BierXElon MuskGrokTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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