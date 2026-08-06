Meta, büyük kod tabanları için tasarlanan Muse Code yapay zekâ ajanını tanıttı

Yapay zekâ alanında liderlerin biraz gerisinde kalan Meta, bu açığı kapatmak için önemli bir adım attı. Geçtiğimiz hafta, geliştiricilerin büyük ve karmaşık yazılım kod tabanlarıyla çalışmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan terminal tabanlı bir kodlama ajanı duyuruldu. Şu anda beta testinde olan bu araç, yazılım mühendisliğindeki kapsamlı görevleri otomatikleştirebiliyor. Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com'un haberine göre Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medya hesabında Muse Code ajanının büyük repository'lerde uçtan uca görevleri yerine getirebildiğini açıkladı. Sistem özellikle değişiklikleri planlama, kod yazma ve sonuçları doğrulama gibi işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor.

Paralel çalışan alt ajanlar sistemi

Tek bir komutla kurulan bu ajan, Meta'nın daha önce tanıttığı Muse Spark kodlama modelini temel alıyor. Sistem, büyük projeleri yürütürken yardımcı alt ajanlarını devreye sokuyor ve bu ajanlar aynı anda paralel olarak çalışıyor.

Mark Zuckerberg'in açıklamasına göre görev yeterince büyükse, ayrı çalışma ortamlarında paralel çalışan alt ajanlara bölünüyor. Böylece kullanıcının ana kopyası zarar görmüyor. Testler sırasında ajan, herhangi bir çakışma yaşanmadan bir oyun için aynı anda altı özellik oluşturmayı başardı.

Pazardaki rekabet ve fiyat avantajı

Bu adım, Meta'yı OpenAI şirketinin Codex'i ve Anthropic'in Claude Code'u gibi diğer yapay zekâ araçlarıyla rekabette daha güçlü ve avantajlı bir konuma taşımayı amaçlıyor. Şirket, bu yeni ürünle geliştiriciler için de çekici bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Meta Superintelligence Labs başkanı Alexandr Wang, Wall Street Journal'a verdiği röportajda bunun çoğu iş akışı ve kullanım senaryosu için, özellikle de fiyat açısından, son derece uygun bir seçenek olacağını belirtti. Şirket son dönemde yapay zekâ alanına büyük yatırımlar yapıyor.

Hatırlanacağı üzere Meta, haziran ayında yapay zekâ yeteneklerini yalnızca reklam işini desteklemekle sınırlı tutmayıp kurumsal pazara da taşımaya başlamıştı. O dönemde müşterilere hizmet ve destek sağlayan bir ajan tanıtılmıştı; mevcut Muse Code ajanı ise şirketin bu stratejisinin mantıklı bir devamı niteliğinde.