Vinicius Junior, Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakın

Real Madrid'in forveti Vinicius Junior'ın kariyerine İspanya'nın başkentinde devam etmesi bekleniyor. Sky Sports News'in aktardığı bilgilere göre futbolcu, Arsenal'in teklifini reddederek başkent ekibiyle yeni ve kazançlı bir sözleşme imzalamaya çok yaklaştı. Goal.com haberine göre.

Son günlerde Madrid'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından taraflar arasındaki müzakereler olumlu yönde ilerledi. Real Madrid yönetimi, forvete yıllık 18,5 milyon sterlin maaş öngören, önemli ölçüde iyileştirilmiş yeni bir sözleşme teklif etti.

Aslında mevcut sözleşmenin gelecek yıl haziran ayında sona ermesi gerekiyordu. Sözleşme uzatmaya yönelik ilk görüşmeler Ocak 2025'te başlamış, ancak o tarihten bu yana anlaşma süreci uzamıştı.

Arsenal'in ilgisi ve transferdeki dönüm noktası

Arsenal, Brezilyalı futbolcunun hizmetlerine ciddi ilgi gösteriyor ve oyuncunun başlangıçtaki mali taleplerini karşılamaya hazırdı. Mikel Arteta'nın ekibi, kadroyu güçlendirme ve transfer piyasasında aktif olma niyetini açıkça ortaya koymuştu. Ancak Real Madrid'in son teklifi durumu kökten değiştirdi.

Tanınmış spor gazetecisi Fabrizio Romano da bu süreçte önemli ilerleme kaydedildiğini doğruladı. Romano'nun sözlerine göre futbolcu, Roc Nation ajansının temsilcileri ve Real Madrid yönetimi arasındaki yüz yüze görüşmenin ardından taraflar ortak bir noktada buluştu.

Sosyal medyadaki şüpheli hareketler

Müzakerelerin kritik bir aşamaya girdiği sırada Vinicius Junior'ın çarşamba akşamı Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları silmesi kamuoyunda çeşitli söylentilere yol açtı. Yaklaşık 64 milyon takipçisi bulunan hesabın aniden temizlenmesi, Arsenal'e transfer olma ihtimaliyle ilgili haberleri güçlendirdi.

Buna rağmen kulübün teknik direktörü bu futbolcuyu gelecek sezonun kilit oyuncularından biri olarak görüyor. Madrid ekibi, yaz transfer döneminde gereksiz sorunlarla karşılaşmamak için konuyu mümkün olduğunca hızlı çözmeyi hedefliyordu ve sonunda bu çabalar sonuç vermeye başladı.