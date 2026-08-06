OpenAI ve Statsig, ABD Adalet Bakanlığı ile 3,2 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

ABD Adalet Bakanlığı'nın Sivil Haklar Bölümü, yapay zekâ alanının önde gelen şirketi OpenAI ve eski iştiraki Statsig ile önemli bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma kapsamında bu şirketlerin işe alım uygulamaları üç yıl boyunca devlet denetiminde olacak. Yetkililer, bu önlemin iş gücü piyasasında adaleti sağlamak ve ihlalleri önlemek açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre Adalet Bakanlığı, OpenAI ve Statsig'i yabancı çalışanlara daimi ikamet statüsü (green card) sponsorluğu başvuruları sırasında ABD vatandaşlarının bu pozisyonlara başvurmasını kasıtlı olarak engellemekle suçladı. Soruşturma bulgularına göre şirketler, göçmenlik yasalarının gerektirdiği nitelikli yerel uzmanları gerçekten arama sürecini atlatmak için çeşitli yapay engeller kullandı.

Göçmenlik yasası ihlalleri ve para cezaları

Soruşturma sırasında, suçlanan şirketlerin açık pozisyonlarını geniş çaplı iş arama platformlarında yayımlamadığı tespit edildi. Bunun yerine ilanları gece saatlerinde radyoda yayımlamak ve elektronik başvuruları kabul etmek yerine yalnızca kâğıt belgeler talep etmek gibi yöntemlere başvurdular. Bu uygulamaların Immigration and Nationality Act (INA) yasasının ilgili hükümlerine aykırı olduğu belirtildi.

Şirketler eylemlerinde herhangi bir yasa ihlali yapılmadığını savunsa da anlaşma kapsamında toplam 3,2 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu tutarın 1,2 milyon doları para cezası olarak tahsil edilecek. Kalan 2 milyon dolar ise Adalet Bakanlığı belirtilen pozisyonlar nedeniyle hakları ihlal edilen ABD vatandaşlarını tespit ederse, onlara tazminat ödenmesi için özel bir fona aktarılacak.

Denetim mekanizmaları ve gelecekteki yükümlülükler

Anlaşmazlık 10'dan az pozisyonu kapsasa da anlaşma şartlarına göre şirketler, daimi ikamet statüsü için başvuru yapılan pozisyonlar (PERM) konusunda ciddi ihlallere son vermek zorunda. Özellikle yeni bir işe alım politikası geliştirmeleri, bunu Adalet Bakanlığı'nın onayına sunmaları ve her altı ayda bir özel raporlar hazırlamaları gerekiyor.

Bu raporlarda yabancı çalışanlar için yapılan başvuruların sayısı, mülakata alınan ABD vatandaşları ve diğer gerekli istatistikler ayrıntılı şekilde yer almalı. OpenAI, Eylül 2025'te yapay zekâ ve A/B test şirketi Statsig'i satın almış, ancak Mayıs 2026'da şirketin en az bir bölümünü başka bir sahibine devretmişti.