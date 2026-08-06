Güneş'te bilim insanlarını şaşırtan gizemli olay ilk kez görüntülendi

·5·Dünya
Güneş'te bilim insanlarını şaşırtan gizemli olay ilk kez görüntülendi

Bilim insanları, dünyanın en güçlü Güneş teleskobunu kullanarak Güneş'in yüzeyini tarihte ilk kez eşi benzeri görülmemiş bir netlikte görüntüledi. Yeni fotoğraf ve videolarda daha önce gözlemlenmemiş gizemli “girdaplar” ve manyetik alanın hareketi görüldü. Uzmanlara göre bu keşif, Güneş'in faaliyetlerini daha derinlemesine anlamaya ve Dünya'yı etkileyen uzay havasını daha doğru tahmin etmeye yardımcı olacak.

Araştırmacılar, bu girdapların Güneş yüzeyindeki sıcak gazların hareketi sonucunda manyetik alanın bükülmesiyle oluştuğunu belirtiyor. Güneş patlamaları ve diğer güçlü enerji salımlarının temel kaynağı da tam olarak bu süreçlerdir. Böyle bir uzay havası Dünya'daki elektrik şebekeleri, uydular ve hatta astronotlar için bile tehlike oluşturabilir.

ABD Ulusal Güneş Gözlemevi (NSO) bilim insanı Dr. David Boboltz'a göre, Güneş fiziğini en küçük süreçlerine kadar incelemek, uzay havasını gelecekte daha doğru tahmin etmeyi mümkün kılacak.

Araştırma sonuçları Nature dergisinde yayımlandı. Keşif, Hawaii'de bulunan dünyanın en güçlü Inouye Solar Telescope kullanılarak gerçekleştirildi. Güneş yüzeyinin yakından çekilen görüntülerinde, daha önce hiçbir zaman bu netlikte kaydedilmemiş dönen girdaplar görüldü.

Güneş yüzeyindeki plazma hareketi ve sıcak granüllerin yakın çekim görüntüsü.

Bilim insanları bu olaya Kelvin–Helmholtz kararsızlığı adını verdi. Bu, farklı hızlarda hareket eden gaz veya sıvı katmanlarının birbirine göre kaymasıyla ortaya çıkan ve küçük dalgalanmaları dev spiral girdaplara dönüştüren fiziksel bir süreçtir. NSO araştırmacısı Dr. Friedrich Woeger'e göre bu keşif, uzay havasının nasıl oluştuğunu ve Güneş yüzeyinin neden bu kadar yüksek sıcaklığa sahip olduğunu daha iyi anlamaya yardımcı olacak. Yeterli enerji biriktiğinde bu enerji, bir Güneş patlaması veya koronal kütle atımı şeklinde açığa çıkar.

Dr. David Boboltz, Güneş'i “eşsiz bir doğal laboratuvar” olarak nitelendirerek temel fizik yasalarının incelenmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı. Einstein'ın genel görelilik teorisinin de ilk kez Güneş tutulması gözlemleri yoluyla deneysel olarak doğrulandığını hatırlattı.

Uzmanlara göre bu denli yüksek çözünürlüklü gözlemler, gelecekte uzay havası tehlikelerini erken tespit etmeye, uyduları ve enerji sistemlerini korumaya ve uzay fiziği alanında yeni bilimsel keşiflerin önünü açmaya yardımcı olacak.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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