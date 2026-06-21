Samsung yeni nesil canavarı Galaxy M47 5G akıllı telefonu duyurdu

·52·Teknoloji
Samsung yeni nesil canavarı Galaxy M47 5G akıllı telefonu duyurdu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı akıllı telefon serisini yenilemeye hazırlanıyor. Şirket, sosyal medyada Galaxy M47 5G modelinin ilk resmi tanıtımlarını yayınlayarak cihazı "bir sonraki seviye canavar" (Next Level Monster) olarak tanımlıyor. Bu model, önceki versiyonların geleneğini sürdürerek temel odak noktasını performans ve otonom çalışma süresine yöneltiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, Samsung tarafından sunulan kısa videoda akıllı telefonun oyunlardaki yetenekleri vurgulanıyor. Cihaz, kullanıcılara akıcı bir grafik arayüzü, yüksek kare hızı ve uzun süreli oyun seansları vaat ediyor. Bu da Galaxy M serisinin karakteristik özelliği olan yüksek kapasiteli batarya geleneğinin yeni modelde de korunacağının bir göstergesi.

Teknik Özellikler ve Beklenen Yenilikler

İlk verilere göre, Galaxy M47 5G akıllı telefonun Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisiyle donatılması bekleniyor. Bu chipset orta segment cihazlar için tasarlanmış olup, enerji verimliliği ve çoklu görev yetenekleriyle öne çıkıyor. Ayrıca, cihazın modern uygulamalar ve ağır oyunlar için yeterli olan 8 GB RAM ile donatılacağı tahmin ediliyor.

Yazılım tarafında da ilgi çekici yenilikler mevcut. Tahminlere göre akıllı telefon, kutudan Android 16 işletim sistemi ve Samsung'un en yeni One UI arayüzü ile çıkabilir. Eğer bu bilgi doğrulanırsa, Galaxy M47 5G piyasadaki en güncel yazılıma sahip ilk orta segment akıllı telefonlardan biri olacak.

Samsung, bu modelin ana satış pazarı olarak Hindistan'ı seçti, ancak cihazın yakında Orta Asya ve Özbekistan pazarları dahil olmak üzere diğer bölgelerde de ortaya çıkması bekleniyor. Galaxy M serisi, uygun fiyatı ve güçlü bataryası sayesinde Özbek kullanıcılar arasında oldukça popüler hale geldi ve yeni modelin de bu başarıyı tekrarlaması muhtemel.

Akıllı telefonun dış görünüşü ve kamera sistemi hakkında henüz kesin bilgiler verilmemiş olsa da, tanıtımdaki görüntüler cihazın modern ve kompakt bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Şirketin önümüzdeki günlerde resmi tanıtım tarihini ve cihazın tüm teknik parametrelerini açıklaması bekleniyor.

SamsungGalaxy M47Akıllı TelefonTeknolojiAndroid 16
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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