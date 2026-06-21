Temmuz Sonu Gökyüzünde Yıldız Yağmuru: Güney Delta Aquariids Akımı Zirveye Ulaşıyor

·3·Teknoloji
Temmuz Sonu Gökyüzünde Yıldız Yağmuru: Güney Delta Aquariids Akımı Zirveye Ulaşıyor

Bu yılın Temmuz ayı sonunda uzay tutkunları ve astronomi meraklıları nadir bir doğa olayına, Güney Delta Aquariids meteor yağmuruna tanıklık edebilirler. Bu yıldız yağmuru, en yüksek aktivite noktasına 30 Temmuz'dan 31 Temmuz'a geçen gece ulaşacak. Söz konusu olayın gece gökyüzünü aydınlatarak doğanın en güzel manzaralarından birini sunması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Moskova Planetaryumu basın servisinin bildirdiğine göre, meteor akımı sırasında saatte ortalama 25'e kadar "kayan yıldız" gözlemleme imkanı olacak. Bu olay dünya genelinde görülebilse de, en uygun ve parlak gözlem koşulları Dünya'nın Güney Yarımküre'sinde yaşayanlar için oluşacak. Bu durum, radyanın (meteorların çıkış noktası) orada ufuktan daha yüksekte yer almasıyla ilgilidir.

Gözlem İçin En Uygun Zaman ve Bölgeler

Güney Delta Aquariids akımı esas olarak Kova (Aquarius) takımyıldızından yayılıyormuş gibi görünür. Astronomların belirttiğine göre, bu meteor akımı 12 Temmuz'dan itibaren aktifleşmiş olup 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. Ancak, Temmuz ayının son gecesi en fazla meteoru görmek için en uygun zaman olarak kabul edilmektedir.

Özbekistan gibi Kuzey Yarımküre'de yer alan ülkelerde de bu olay gözlemlenebilir, ancak meteorlar ufka daha yakın bir noktada hareket eder. Bu nedenle meraklılara şehir ışıklarından uzak, daha açık ve yüksek yerlere çıkmaları tavsiye edilir. Yapay aydınlatma sistemlerinin azlığı, meteorların parlaklığının daha iyi hissedilmesini sağlar.

Meteor yağmuru, gezegenimizin uzaydaki toz ve buz parçacıkları bulutundan geçmesinin bir sonucudur. Bu parçacıklar Dünya atmosferine yüksek hızla girer, sürtünme sonucu yanar ve gözümüze ışıklı çizgiler olarak görünür. Güney Delta Aquariids, nispeten daha yavaş hareketiyle ayrışır, bu da onları fotoğraflamaya çalışan fotoğrafçılar için ek bir fırsattır.

Uzmanlar, bu olayı gözlemlemek için özel bir teleskop veya dürbünün gerekli olmadığını vurguluyor. En önemlisi açık bir gökyüzü ve sabırdır. İnsan gözünün karanlığa alışması için en az 20-30 dakika süre gerekir, ardından gece gökyüzündeki "kayan yıldızlar" daha net görünmeye başlar.

Ayrıca, Ağustos ayında bir başka büyük meteor akımı olan Perseidlerin beklenmesi gerektiğini de belirtmek gerekir. Dolayısıyla, Temmuz ayındaki Güney Delta Aquariids, astronomik gözlem sezonunun harika bir başlangıcı niteliğindedir. Astronomi tutkunları için bu yaz mevsimi, evrenin sırlarını keşfetmek ve güzelliklerin tadını çıkarmak adına oldukça zengin geçiyor.

AstronomiMeteorUzayDoğaTemmuz
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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