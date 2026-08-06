Vinicius Junior Instagram sayfasını temizledi ve transfer söylentilerini alevlendirdi

Real Madrid forveti Vinicius Junior, sosyal medya hesabındaki tüm içerikleri beklenmedik şekilde silerek futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açtı. Daily Mail'in haberine göre oyuncuya kulüp tarafından yıllık 18,5 milyon sterlin değerinde yeni ve kazançlı bir sözleşme teklif edilmiş olmasına rağmen bu hamle, transfer piyasasındaki söylentileri daha da güçlendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yaklaşık 64 milyon takipçisi bulunan hesapta artık hiçbir fotoğraf, biyografi veya profil resmi kalmadı. Futbolcunun antrenman ve maçlardaki tüm fotoğrafları tamamen kaldırıldı. Modern spor dünyasında bu tür sert adımlar genellikle oyuncunun kulübündeki mevcut durumdan memnun olmadığını veya değişim ihtimaline kapı açmak istediğini gösterir.

Arsenal'in ilgisi ve Mikel Arteta'nın planları

Durumu, İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal yakından takip ediyor. Londra ekibi, kadroyu daha da güçlendirmek ve rekabeti artırmak amacıyla transfer piyasasında aktif hareket ediyor. Kulüp, Christos Tzolis'i 34 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

Girona'ya karşı oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Mikel Arteta, transfer dönemindeki planları hakkında konuştu. Arteta'ya göre takım, mevcut seviyesini korumak ve daha da gelişmek için kadrosuna yeni oyuncular katmak istiyor. Arsenal yönetimi, Real Madrid ile Vinicius arasındaki görüşmelerde yaşanabilecek herhangi bir kesintiden yararlanmaya hazır.

Real Madrid ve Mourinho'nun tutumu

Futbolcunun sosyal medya hamlesi endişe yaratmış olsa da Madrid kulübünün yönetimi, oyuncuyu takımda tutma konusunda iyimser. Gelecek yılın haziran ayında sona erecek sözleşmenin uzatılması için görüşmeler bu yılın ocak ayından bu yana devam ediyor. Takım geçen sezon önemli kupalar kazanamamış olsa da yönetim, lider oyuncusunu bedelsiz kaybetmemek için tüm önlemleri alıyor.

Kulüpte ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho da Vinicius'u gelecek sezonki kadro yenilenmesinin en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Buna rağmen futbolcu, pazartesi günü başkent ekibinin sezon öncesi kampına katıldı, sağlık kontrolünden geçti ve antrenmanlara başladı. Uzmanlar, durumun nasıl sonuçlanacağını yakından takip ediyor.