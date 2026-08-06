Google'ın önde gelen yapay zekâ araştırmacıları kendi startup'larını kuruyor

Yapay zekâ alanının en etkili uzmanlarından ve Google'ın en uzun süre görev yapan yöneticilerinden biri olan Jeff Dean, arama devinden ayrılarak kendi startup'ını kuruyor. ixbt.com'un haberine göre şirketin diğer önde gelen araştırmacıları da projeye katılıyor. Bu personel değişiminin yapay zekâ pazarı ve bilimsel araştırmaların geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Jeff Dean'le birlikte Google'dan birçok tanınmış uzman da ayrılıyor. Bunlar arasında şirketin baş mühendisi ve kıdemli fellow'u Sanjay Ghemawat, Google Brain'in kurucu ortaklarından ve önde gelen araştırmacılarından Quoc Le ile Google DeepMind'ın kıdemli araştırmacısı Oriol Vinyals bulunuyor. Haberlere göre Jeff Dean, yeni kurulan şirkete CEO olarak liderlik edecek.

Bilimsel araştırmaları hızlandırma yolunda yeni adım

Grup tarafından kurulan yeni şirketin adı Discovery Loop oldu. Kamu yararına çalışan bu şirket, yapay zekâ kullanarak bilimsel araştırma süreçlerini büyük ölçüde hızlandırmayı amaçlıyor. Discovery Loop, yüksek performanslı algoritmalarla aynı anda binlerce deneyi başlatmayı ve tekrarlamayı planlıyor. Bu da araştırma sürecinin kısmen otomatikleştirilmesini ve deneylerin kapsamının genişletilmesini sağlayacak.

Startup ayrıca yapay zekâ kullanarak daha güçlü yapay zekâ sistemleri oluşturma olanaklarını da araştırıyor. Rekürsif öz iyileştirme olarak adlandırılan bu süreç, insan katılımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Şirketin yayımladığı açıklamada, geleneksel bilim ve mühendisliğin yavaş ve ardışık şekilde gerçekleştirilen insan adımlarına dayanmasının ciddi bir engel olduğu vurgulandı.

Finansman ve gelecek planları

Yapay zekânın bilimsel keşiflerde kullanılması uzun yıllardır teknoloji topluluğunun başlıca ilgi alanlarından biri olsa da bu alan kısa süre önce ticari uygulamaları olan deneysel bir sektöre dönüştü. Discovery Loop, ilk finansman turunda Google'ın ana şirketi Alphabet de dâhil olmak üzere birçok büyük kaynaktan destek aldı.

İlk finansman turuna Radical Ventures ve Khosla Ventures ortak liderlik ediyor. Kleiner Perkins, Lightspeed ve Doerr Capital gibi fonlar da bu girişime katıldı. Kurucular ekibinin ortak açıklamasına göre yapay zekânın bir sonraki büyük sınırı, soruları yanıtlamanın ötesine geçerek keşifler yapmaya başlamaktan oluşuyor.

Bilgi için, Jeff Dean 1999'dan beri Google'da çalışıyor ve şirketin 30. çalışanıydı. Yıllar boyunca arama motorunun veri toplama, indeksleme ve sorgulara yanıt verme sistemleri dâhil olmak üzere temel altyapısına büyük katkı sağladı. Ayrıca Google Gemini multimodal modelleri üzerinde de önemli bir etkisi oldu.