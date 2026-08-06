Klaviyo, yapay zekâ konusunda uzmanlaşmış Agency girişimini satın aldı

E-ticaret pazarlamasını otomatikleştirme konusunda uzmanlaşmış halka açık Klaviyo platformu, yapay zekâ teknolojilerini geliştirmek amacıyla Elias Torres tarafından kurulan Agency girişimini bünyesine kattı. TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre bu satın alma, iki önde gelen teknoloji yöneticisinin yıllar önce kesişen profesyonel yollarını yeniden bir araya getirmesi açısından da önem taşıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Anlaşmanın mali şartları açıklanmadı. Edinilen bilgilere göre 2023 yılında kurulan Agency, kısa sürede Sequoia, Menlo Ventures ve Felicis gibi büyük girişim sermayesi fonlarından toplam 32 milyon dolar yatırım almayı başarmıştı.

Kadro değişimi ve yapay zekâ olanakları

Satın alma sürecinin temel şartlarından biri olarak Elias Torres'in Klaviyo'nun baş ürün sorumlusu (CPO) görevini üstlenmesi kararlaştırıldı. Torres, 25 kişilik ekibiyle birlikte Klaviyo bünyesinde yapay zekâ ajanlarını daha da geliştirmek için çalışacak.

Şirket şu anda iki temel yapay zekâ ürününe odaklanıyor:

Composer — pazarlama kampanyalarını otomatik olarak oluşturan araç

Customer Agent — satın alma sonrası destek, ürün iadeleri ve sipariş takibi de dâhil olmak üzere süreçleri yöneten sistem

Klaviyo'nun kurucusu ve CEO'su Andrew Bialecki, bu teknolojilerin şirketin müşterisi olan 200 binden fazla işletmeye sunulacağını ve bu sayının önümüzdeki yıllarda milyonlara ulaştırılmasının planlandığını belirtti.

Yıllar sonra kurulan ortaklık

Bu anlaşma Elias Torres için profesyonel kariyerinde özel bir sembolik anlam taşıyor. Torres, daha önce Performable'ı (2011 yılında HubSpot tarafından satın alındı) ve Drift'i (2021 yılında Vista Equity tarafından 1,2 milyar dolara satıldı) kuran deneyimli bir girişimci.

İlginç bir şekilde Torres, 2010 yılında Performable döneminde Harvard Üniversitesi'nden yeni mezun olan Andrew Bialecki'yi ilk mühendislerinden biri olarak işe almış ve ona erken aşamadaki girişimlerin dinamiklerini öğretmişti. Bialecki ise 2015 yılında Klaviyo için ilk dış yatırımı toplarken Torres'i bu seed turuna melek yatırımcı olarak davet etti.

Klaviyo, Eylül 2023'te 9,2 milyar dolarlık değerlemeyle IPO gerçekleştirdi. SaaS şirketleri gibi Klaviyo hisseleri de piyasa dalgalanmaları yaşasa da yöneticiler, platformun uzun yıllara dayanan müşteri verilerine sahip olmasının Decagon ve Sierra gibi rakipler karşısında önemli bir avantaj sağladığına inanıyor.