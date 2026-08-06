Klaviyo, yapay zekâ konusunda uzmanlaşmış Agency girişimini satın aldı

·31·Teknoloji
Klaviyo, yapay zekâ konusunda uzmanlaşmış Agency girişimini satın aldı

E-ticaret pazarlamasını otomatikleştirme konusunda uzmanlaşmış halka açık Klaviyo platformu, yapay zekâ teknolojilerini geliştirmek amacıyla Elias Torres tarafından kurulan Agency girişimini bünyesine kattı. TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre bu satın alma, iki önde gelen teknoloji yöneticisinin yıllar önce kesişen profesyonel yollarını yeniden bir araya getirmesi açısından da önem taşıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Anlaşmanın mali şartları açıklanmadı. Edinilen bilgilere göre 2023 yılında kurulan Agency, kısa sürede Sequoia, Menlo Ventures ve Felicis gibi büyük girişim sermayesi fonlarından toplam 32 milyon dolar yatırım almayı başarmıştı.

Kadro değişimi ve yapay zekâ olanakları

Satın alma sürecinin temel şartlarından biri olarak Elias Torres'in Klaviyo'nun baş ürün sorumlusu (CPO) görevini üstlenmesi kararlaştırıldı. Torres, 25 kişilik ekibiyle birlikte Klaviyo bünyesinde yapay zekâ ajanlarını daha da geliştirmek için çalışacak.

Şirket şu anda iki temel yapay zekâ ürününe odaklanıyor:

  • Composer — pazarlama kampanyalarını otomatik olarak oluşturan araç
  • Customer Agent — satın alma sonrası destek, ürün iadeleri ve sipariş takibi de dâhil olmak üzere süreçleri yöneten sistem
Klaviyo'nun kurucusu ve CEO'su Andrew Bialecki, bu teknolojilerin şirketin müşterisi olan 200 binden fazla işletmeye sunulacağını ve bu sayının önümüzdeki yıllarda milyonlara ulaştırılmasının planlandığını belirtti.

Yıllar sonra kurulan ortaklık

Bu anlaşma Elias Torres için profesyonel kariyerinde özel bir sembolik anlam taşıyor. Torres, daha önce Performable'ı (2011 yılında HubSpot tarafından satın alındı) ve Drift'i (2021 yılında Vista Equity tarafından 1,2 milyar dolara satıldı) kuran deneyimli bir girişimci.

İlginç bir şekilde Torres, 2010 yılında Performable döneminde Harvard Üniversitesi'nden yeni mezun olan Andrew Bialecki'yi ilk mühendislerinden biri olarak işe almış ve ona erken aşamadaki girişimlerin dinamiklerini öğretmişti. Bialecki ise 2015 yılında Klaviyo için ilk dış yatırımı toplarken Torres'i bu seed turuna melek yatırımcı olarak davet etti.

Klaviyo, Eylül 2023'te 9,2 milyar dolarlık değerlemeyle IPO gerçekleştirdi. SaaS şirketleri gibi Klaviyo hisseleri de piyasa dalgalanmaları yaşasa da yöneticiler, platformun uzun yıllara dayanan müşteri verilerine sahip olmasının Decagon ve Sierra gibi rakipler karşısında önemli bir avantaj sağladığına inanıyor.

KlaviyoAgencyElias TorresYapay ZekâTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Venesur yatırımcıları neden creator-investor’larla çalışıyorVenesur yatırımcıları neden creator-investor’larla çalışıyorBugün, 03:26Lightspeed girişim sermayesi fonu Instagram üzerinden yeni çalışan işe aldıLightspeed girişim sermayesi fonu Instagram üzerinden yeni çalışan işe aldıBugün, 03:24Japon bilim insanları lityum-oksijen bataryaları için yeni katalizör geliştirdiJapon bilim insanları lityum-oksijen bataryaları için yeni katalizör geliştirdiBugün, 03:21OpenAI ve Statsig, ABD Adalet Bakanlığı ile 3,2 milyon dolarlık anlaşmaya vardıOpenAI ve Statsig, ABD Adalet Bakanlığı ile 3,2 milyon dolarlık anlaşmaya vardıBugün, 02:56Mitsubishi Motors insansı robot üretimine başlıyorMitsubishi Motors insansı robot üretimine başlıyorBugün, 02:53Nikita Bier, X'teki ürün liderliği görevinden ayrıldıNikita Bier, X'teki ürün liderliği görevinden ayrıldıBugün, 02:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı