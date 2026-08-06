Xiaomi yeni Mijia elektrikli tıraş makinesini tanıttı

·29·Teknoloji
Xiaomi yeni Mijia elektrikli tıraş makinesini tanıttı

Xiaomi markası, Çin pazarında popüler Mijia elektrikli tıraş makinesinin özel versiyonunu satışa sundu. QDL12 katalog numarasına sahip bu cihaz, Nebula Purple adlı göz alıcı mor rengi ve hediye olarak sunmaya uygun ambalajıyla öne çıkıyor. ixbt.com'un aktardığına göre yeni ürün, tüketicilere 349 yuan veya yaklaşık 50 ABD doları karşılığında sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu özel set, modern elektrikli tıraş makinesinin yanı sıra cihazı rahatça saklamak ve taşımak için tasarlanmış özel markalı bir kutu da içeriyor. Bu özellik, cihazı hediye etmek isteyenler için ek kolaylık sağlıyor.

Teknik özellikler ve verimlilik

Cihazın teknik özellikleri de üst düzeyde tasarlanmış ve günlük kullanımda yüksek verimlilik sağlıyor. Tıraş makinesi, üç bağımsız bıçak sistemi ve çift halkalı bir elek ile donatılmış. Bu yapı, sakalı hızlı ve kaliteli biçimde almayı mümkün kılıyor.

Üreticiye göre cihazda, MIM (metal enjeksiyon kalıplama) teknolojisiyle üretilmiş karmaşık şekilli bir elek kullanılıyor. Bu çözüm, tıraş sırasında sıkışan kıl miktarını önemli ölçüde azaltıyor ve cildin sıkışma ihtimalini düşürüyor.

Koruma ve pil ömrü

Cihazın bir diğer önemli avantajı, suya karşı koruma sistemi. IPX7 standardı, tıraş makinesinin doğrudan akan su altında yıkanmasına ve temizlenmesine olanak tanıyor. Bu da hijyen kurallarına uymayı kolaylaştırıyor.

Tıraş makinesinin içine yerleştirilen yüksek hızlı motor, dakikada 5 milyona kadar hareket gerçekleştirebiliyor. Ayrıca güç kaynağı, yoğunluk seviyesine bağlı olarak cihazın yeniden şarj edilmeden 90 güne kadar çalışmasını sağlıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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