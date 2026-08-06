Moove, robotaksi endüstrisinin altyapısını geliştirmek için 250 milyon dolar topladı

Otomobil finansmanı alanında faaliyet göstermeye başlayan ve daha sonra Afrika ile diğer bölgelerde yolcu taşımacılığı hizmetlerine genişleyen Moove, yatırım turunda 250 milyon dolar topladı. TechCrunch’ın haberine göre bu finansman, şirketin toplam değerini 2,1 milyar dolara çıkararak otonom araçlar pazarındaki konumunu güçlendirdi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

2020 yılında Nijerya’da kurulan ve bugün merkez ofisi Dubai’de bulunan şirket, Series C olarak adlandırılan son finansman turunu Mubadala Investment Company liderliğinde tamamladı. Woven Capital ve Ion Pacific de sürece ortak lider olarak katıldı. Moove bugün dünyanın 14 ülkesinde 42 bin araçtan oluşan bir filoya sahip ve bu filoyu yönetiyor. Şirket ayrıca gig ekonomisinde çalışan sürücülerin araç satın almasına finansal destek sağlamaya devam ediyor.

Otonom araçlar pazarında yeni adım

Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Ladi Delano’nun açıklamasına göre otonom araçlar alanına geçiş 2023’ün başında başladı. O dönemde ekosistemdeki dört temel aktör — yazılım geliştiricileri, otomobil üreticileri, Uber gibi çevrim içi pazar yerleri ve tüketiciler — analiz edildi. Bu aktörlerin hiçbirinin araçlara doğrudan sahip olmak istemediği ortaya çıktı.

«Böyle bir dünyada araca kim sahip olacak? Onu kim işletecek? Bakım, teknik muayene, temizlik ve kayıp eşyalarla kim ilgilenecek?» diye soruyor Delano. Moove, tam da bu sorulara çözüm ararken büyük bir filoyu yönetme ve finanse etme konusunda edindiği deneyimi otonom araçlar dünyasına aktarabileceğini fark etti.

Waymo ile stratejik ortaklık

Şirket temsilcilerinin belirttiğine göre Moove, 2023’ten bu yana sektördeki tüm önde gelen otonom araç geliştiricileriyle görüşmeler yürüttü ve bunun sonucunda Waymo ile ilk ortaklığını kurdu. Moove bugün Phoenix, Miami, Las Vegas ve gelecekte Londra’da Waymo için filo operatörü olarak görev yapıyor.

Moove şu anda bu araçlara doğrudan sahip olmasa da gelecekte borç finansmanı sağlayarak robotaksiler satın almayı planlıyor. Şirketin başka bir otonom araç üreticisine ait robotaksilere şimdiden sahip olduğu da açıklandı, ancak ortağın adı paylaşılmadı.

Gelecek planları ve yeni istihdam olanakları

Yeni toplanan 250 milyon dolarlık yatırımın büyük bölümü, otonom araç filosu yönetimi işini büyütmeye ayrılacak. Bu kapsamda yaklaşık 350 yeni uzmanın işe alınması planlanıyor. Geleneksel mobilite işinin de bu yıl tamamen kârlı hale gelmesi bekleniyor.

Fonların bir bölümü, «Nests» adı verilen otomatik depoların kurulmasına harcanacak. Bu merkezler gece gündüz faaliyet göstererek araçların şarj edilmesi, bakımı ve temizliğinin robotik sistemlerle tamamen otomatikleştirilmesini sağlayacak. Şirketin nihai vizyonu, yüz binlerce robotaksiye sahip olmak ve bunları işletmek.