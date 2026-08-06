HP, Asus ve Acer şirketleri CXMT belleğini kullanmaya başladı

·2·Teknoloji
HP, Asus ve Acer şirketleri CXMT belleğini kullanmaya başladı

Küresel bilgisayar pazarında yaşanan ciddi DRAM kıtlığı karşısında HP, Asus ve Acer gibi önde gelen üreticiler dizüstü bilgisayarlarında Çinli CXMT şirketinin RAM'lerini kullanmaya başladı. Nikkei Asia'nın haberine göre şu an için ABD dışındaki bölgeler için tasarlanan sınırlı sayıdaki cihaz söz konusu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Verilere göre birçok büyük kişisel bilgisayar üreticisi kısa süre önce ChangXin Memory Technologies (CXMT) yongalarının uyumluluk testlerini başarıyla tamamladı ve bunları cihazlarında kullanmaya başladı. Ancak Çinli üreticinin ürünleri şimdilik sınırlı sayıda dizüstü bilgisayar serisinde ve minimum miktarlarda kullanılıyor.

Sektörde temkinlilik ve jeopolitik etkenler

Pazar oyuncuları siyasi ve ekonomik faktörler nedeniyle son derece temkinli hareket ediyor. Özellikle CXMT şirketi, ABD'li yetkililerin odağında bulunuyor. Pentagon bu kuruluşun Çin askeri-sanayi sektörüyle bağlantılı olduğunu belirtirken, Amerikalı yasa koyucular şirketin kara listeye alınmasını destekliyor.

Buna ek olarak dünya markaları, DRAM pazarının büyük bölümünü kontrol eden Samsung Electronics, SK hynix ve Micron gibi geleneksel tedarikçilerle ilişkilerin kötüleşmesinden endişe ediyor. Acer, bileşen fiyatlarındaki değişimleri yönetmek ve tedarik zincirlerinin istikrarını artırmak için birden fazla küresel tedarikçiyle çalıştığını doğruladı, ancak belirli bellek üreticilerinin adını açıklamadı.

Pazardaki durum ve yapay zekânın etkisi

Yapay zekâ altyapısına yönelik talepteki keskin artış, küresel ölçekte bellek kıtlığına yol açtı. Ortaya çıkan sınırlı arz, fiyatlarda sert sıçramalara neden oldu. Özellikle son bir yıl içinde bilgisayarları kendisi toplamak isteyen kullanıcılar için RAM fiyatları yüzde 400'den fazla arttı ve bu durum oyun bilgisayarlarının maliyetini ciddi şekilde etkiledi.

Bununla birlikte Nikkei kaynaklarının belirttiğine göre CXMT belleğinin Samsung ürünlerinden daha ucuz olması şart değil. Kullanımı, maliyetleri düşürmekten çok, öncelikle ek bellek kapasitelerinin güvence altına alınması gerekliliğiyle bağlantılı olabilir.

Bilgisayar toplama pazarı ve CXMT'nin geleceği

Yeni oyuncunun pazara girmesinin genel baskıyı kısmen hafifletmesi bekleniyor. Özellikle anakart üreticisi Gigabyte gibi şirketler de CXMT belleklerini destekleyeceğini açıkladı. Şirket, Şanghay Borsası'nda hisselerinin değerini yüzde 466 artırmayı başardı ve yatırımlarını HBM bellekleri yerine geleneksel DRAM üretimini genişletmeye yönlendiriyor.

HPAsusAcerCXMTDRAM
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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