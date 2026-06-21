Intel Raptor Lake Next: Mobil İşlemcilerin Yeni Nesli Sadece Güçlü Modellerle Sınırlı Kalacak

·25·Teknoloji
Intel Raptor Lake Next: Mobil İşlemcilerin Yeni Nesli Sadece Güçlü Modellerle Sınırlı Kalacak

Intel Corporation, işlemci serisini güncellemeye devam ediyor ancak bir sonraki Raptor Lake Next ailesinin beklenenden daha dar bir kapsamda sunulacağı anlaşıldı. Son bilgilere göre, bu neslin mobil versiyonları yalnızca yüksek performanslı HX serisi modeller şeklinde olacak. Bu durum, Intel'in söz konusu hattı kitlesel pazar için değil, temel olarak oyuncular ve profesyonel kullanıcılara yönelik dizüstü bilgisayarlara yönlendirdiğini gösteriyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Tanınmış insider Jaykihn'in verdiği bilgilere dayanarak ixbt.com sitesinin bildirdiğine göre, yeni seride model sayısı oldukça sınırlı olacak. Özellikle kullanıcılara Core 7 serisinde 6+8 ve 8+12 çekirdekli konfigürasyonlar, ayrıca en yüksek güçlü Core 9 segmentinde 8+16 çekirdekli amiral gemisi işlemciler sunulması bekleniyor. Bu yaklaşım, şirketin kaynakları en talepkar segmentlere odaklama stratejisiyle örtüşüyor.

Teknik Özellikler ve Pazar Beklentileri

Uzmanlara göre, Raptor Lake Next yalnızca mobil cihazlarda değil, masaüstü bilgisayarlar için tasarlanan desktop segmentinde de benzer kısıtlamalarla çıkabilir. Örneğin, Arrow Lake Refresh serisinin de yalnızca çarpan kilidi açık olan üst düzey modellerle sınırlı kalma ihtimali yüksek. Bu durum, orta ve alt segment kullanıcıları için seçim imkanlarını biraz daraltabilir.

Yeni işlemcilerin temel avantajlarından birinin ekonomik uygunluk olması bekleniyor. LGA1700 platformunun korunması, Intel'e kullanıcılar için uygun fiyatlı çözümler sunma imkanı tanıyor. Çünkü bu platform sadece yeni CPU fiyatının daha ucuz olmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda şu an oldukça pahalı kabul edilen DDR5 bellekler yerine yaygın ve ucuz DDR4 RAM'lerin kullanım imkanını da koruyacak.

Özbekistan teknoloji pazarında Intel ürünleri geleneksel olarak liderlik etmektedir. Raptor Lake Next neslinin HX serisiyle çıkması, yerel pazardaki güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarları ve grafik tasarımcılar için tasarlanan cihazların fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. DDR4 bellek desteği ise yeni sisteme geçiş maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır.

Bilgi için, bu yeniliklerin resmi olarak 2025 yılında satışa çıkması planlanıyor. Jaykihn, daha önce Core Ultra 9 285K testlerini ve Core Ultra 200S serisinin tam açıklamasını ilk duyuran güvenilir bir kaynak olarak bilinmektedir. Bu nedenle, Intel tutkunları önümüzdeki yıl performans ve fiyat dengesine sahip yeni cihazları bekleyebilirler.

IntelİşlemciRaptor LakeTeknolojiDizüstü Bilgisayar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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