Çin uzay endüstrisinin gururu haline gelen ChinaSat 10 (Zhongxing 10) haberleşme uydusu, yörüngedeki faaliyetlerinin 15. yılını kutladı. Başlangıçta belirlenen hizmet süresini çoktan aşmış olmasına rağmen, cihaz görevlerini hala başarıyla yerine getirmeye devam ediyor. Bu gösterge, Çin teknolojilerinin ne kadar dayanıklı ve güvenilir olduğunu dünya toplumuna bir kez daha kanıtladı. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, ChinaSat 10 cihazı 2011 yılında uzaya fırlatılmıştı. Dongfanghong-4 platforması temelinde inşa edilen bu proje, zamanında Pekin için stratejik öneme sahipti. Söz konusu platform, Çin'in yabancı teknolojilere olan bağımlılığını azaltma ve uluslararası uzay pazarında yer edinme yolundaki ilk büyük adımı olarak kabul edilir.

Teknolojik başarılar ve platformun önemi

Dongfanghong-4 platformasının geliştirilme sürecinde Çinli mühendisler bir dizi karmaşık teknolojik engeli aştılar. Özellikle, büyük ölçekli yük taşıma yapıları ve yerleşik sistemlerin yüksek düzeydeki güvenliği tam olarak bu proje kapsamında oluşturuldu. Bu başarı, daha sonra Çin'in haberleşme uydusu tedariki konusunda ilk uluslararası sözleşmeleri imzalamasına olanak tanıdı.

ChinaSat 10, döneminin en güçlü cihazı olarak kabul ediliyordu. Rekor sayıda transponder, geliştirilmiş güneş panelleri ve yenilenmiş bir güç kaynağı sistemiyle donatılmıştı. Ayrıca, ulusal platform ve yabancı faydalı yük (payload) birleştirilen ilk Çin uydusu olarak tarihe geçti.

Hizmet kapsamı ve gelecek perspektifleri

On beş yıllık faaliyet süresi boyunca ChinaSat 10 çok geniş kapsamlı görevler üstlendi. Yardımıyla şu hizmetler sağlanmaktadır:

Televizyon kanallarının kesintisiz yayını;

Kurumsal iletişim ağlarının desteklenmesi;

Uzaktan eğitim ve teletıp hizmetlerinin organize edilmesi;

Doğal afet ve acil durum bölgelerinde hızlı iletişim kurulması.

Günümüzde Çin, bu başarıyla yetinmeyip Dongfanghong serisini geliştirmeye devam ediyor. Yeni nesil Dongfanghong-4E platforması, daha yüksek yük taşıma kapasitesi ve hibrit motor sistemiyle donatıldı. En dikkat çekici nokta ise, modern cihazlarda AI elementlerinin kullanılmasıdır.

AI sistemi, yörüngede arızaların otomatik olarak teşhis edilmesini ve cihaz faaliyetlerinin insan müdahalesi olmadan geri yüklenmesini sağlar. ChinaSat 10'un uzun yıllar süren hizmeti ise Çin'in uzayı keşfetme konusundaki hırslarının ne kadar ciddi olduğunu gösteren parlak bir örnektir.