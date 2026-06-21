Uzay araçları için 3D yazıcı: Divergent, Monolith One sistemini tanıttı

Amerikalı teknoloji devi Divergent Technologies, endüstri dünyasında devrim yaratması beklenen Monolith One adlı yeni nesil 3D yazıcıyı resmen tanıttı. Bu cihaz, yalnızca devasa boyutlarıyla değil, aynı zamanda havacılık, uzay ve savunma sektörleri için karmaşık metal parçaların seri üretimi kapasitesiyle de öne çıkıyor. Söz konusu teknoloji, geleneksel üretim yöntemlerini tamamen değiştirerek karmaşık parçaların hazırlanma süresini birkaç kat azaltmaya hizmet ediyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre Monolith One, kendi sınıfındaki en büyük cihazlardan biri olarak kabul ediliyor. Yüksekliği 8 metreyi aşan cihazın işlem süreci, toplam gücü 24 kW olan 12 güçlü lazer tarafından yönetiliyor. Yazıcı; alüminyum, çelik, titanyum ve nikel alaşımları gibi endüstride en çok talep edilen metallerle çalışmaya uygun. Önceki nesil ekipmanlara kıyasla yeni sistem, üretim hızını iki kat artırmayı başardı.

Endüstriyel ölçekte yeni fabrika ve teknik imkanlar

Divergent şirketi bu yenilikle yetinmeyip, Güney Kaliforniya'nın Long Beach şehrinde 40 bin metrekarelik yeni bir fabrika inşa edileceğini de duyurdu. Önümüzdeki iki yıl içinde bu komplekse 64 adet Monolith One yazıcının kurulması planlanıyor. Halihazırda şirketin Torrance'daki tesisinde bu cihazlardan 6 tanesi başarıyla faaliyet gösteriyor.

Yeni sistemin özelliği, yalnızca prototipler oluşturmak için değil, ürünlerin seri üretimi için tasarlanmış olmasıdır. Güvenilirliği sağlamak amacıyla cihaz şu teknolojilerle donatılmıştır:

Metal tozunun otomatik iletim sistemi;

Sıcaklık rejimini sıkı şekilde kontrol eden sensörler;

Baskı kalitesini gerçek zamanlı olarak izleyen optik izleme sistemi.

Şirket CEO'su Lucas Chinger'in belirttiğine göre, dijital üretim platformu karmaşık parçaların hazırlık döngüsünü birkaç aydan birkaç haftaya, bazı durumlarda ise birkaç güne indirmeye olanak tanıyor. Bu, özellikle roket motoru gövdeleri ve havacılık parçalarının üretiminde kritik bir öneme sahip.

Stratejik ortaklık ve ulusal güvenlik

Günümüzde Divergent şirketi; Lockheed Martin, RTX ve CoAspire gibi ABD'nin en büyük havacılık, uzay ve savunma şirketleriyle yakın iş birliği içinde çalışıyor. Bu tür teknolojilerin gelişimi, uzay yarışında üstünlük sağlamak ve askeri sanayiyi modernize etmekte belirleyici bir rol oynuyor.

Ayrıca, tüm yazıcıların tamamen ABD topraklarında monte edileceği ve temel parçaların yerel üreticilerden satın alınacağı belirtiliyor. Bu, uluslararası tedarik zincirlerine olan bağımlılığı azaltmaya ve ulusal sanayinin bağımsızlığını sağlamaya yönelik stratejik bir adımdır. Fabrika tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, her yıl binlerce roket motoru gövdesi üretme imkanı doğacak.