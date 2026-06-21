Anthropic ve Trump Yönetimi Arasındaki Çatışma: Yapay Zeka Pazarında Neler Oluyor?

·4·Teknoloji
Anthropic ve Trump Yönetimi Arasındaki Çatışma: Yapay Zeka Pazarında Neler Oluyor?

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından Anthropic şirketine getirilen kısıtlamalar, yapay zeka (AI) dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. İhracat kontrolü kapsamında yayınlanan emir nedeniyle şirket, en yeni iki modeli olan Fable 5 ve Mythos 5 platformlarını çevrimdışı moda geçirmek zorunda kaldı. Bu karar sadece teknoloji devleri arasındaki rekabeti değil, aynı zamanda dijital egemenlik ve ulusal güvenlik meselelerini de gündeme taşıdı. Techcrunch.com haberi veriyor.

TechCrunch'ın Equity podcast'inde vurgulandığı üzere, Anthropic ve Beyaz Saray arasındaki ilişkiler diğer AI laboratuvarlarına kıyasla çok daha soğuk seyrediyor. Bilgilere göre hükümet, bu modellerin yabancı devlet temsilcileri tarafından kullanılabileceğinden endişe ediyor. Ancak Anthropic temsilcileri, kullanıcıların vatandaşlığını belirlemenin teknik olarak imkansız olduğunu, hatta şirketin kendi çalışanları arasında bile birçok yabancının bulunduğunu belirterek modelleri tamamen kapatmayı tercih etti.

Güvenlik mi yoksa rekabet kurnazlığı mı?

İşin ilginç yanı, bu duruma Amazon şirketinin müdahalesinin neden olduğu söyleniyor. Haberlere göre, Amazon araştırmacıları Fable 5 modelinin güvenlik sistemini aşmanın bir yolunu buldu ve Amazon CEO'su Andy Jassy bunu şahsen Beyaz Saray'a bildirdi. Bunun ardından olaylar hızlandı ve Cuma akşamı Anthropic şirketine modelleri durdurma talimatı verildi.

Siber güvenlik alanındaki önde gelen uzmanlar, Donald Trump'a açık bir mektupla başvurarak bu emrin iptal edilmesini istiyor. Onlara göre, gelişmiş siber güvenlik yeteneklerine sahip modellerin piyasadan çekilmesi, ABD'nin iç savunma sistemlerine zarar verebilir. Çünkü bu teknolojiler sadece saldırı için değil, ağları korumak için de kritik öneme sahiptir.

Pazardaki Değişimler ve Sonuçlar

Bu çatışmadan kimin çıkar sağlayacağı sorusu birçok kişiyi düşündürüyor. Bir yandan OpenAI ve Google gibi rakipler, Anthropic'in geçici geri çekilmesinden faydalanabilir. Diğer yandan, bu "yasak" Anthropic için bir nevi reklam görevi görüyor. Uzmanlar, "herkes kötü çocukları sever" deyimini kullanarak, bu durumun şirketin prestijini artırabileceğini tahmin ediyor.

Özbekistanlı kullanıcılar ve yerel geliştiriciler için de bu haber önem taşıyor. Küresel ölçekteki bu tür kısıtlamalar, yapay zeka araçlarının kullanımında bölgesel engellerin daha da artabileceğinin bir göstergesidir. Şimdilik Anthropic modellerinin ne zaman döneceği veya Trump yönetiminin taleplerini yumuşatıp yumuşatmayacağı belirsizliğini koruyor.

AnthropicDonald TrumpYapay ZekaAmazonTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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